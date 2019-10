Miguel Ángel Pichetto: "Kicillof podría alentar el saqueo, el robo a bancos y a matar gente"

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, criticó con dureza a Axel Kicillof y pidió a los bonaerenses que "repiensen el voto" porque si el candidato del Frente de Todos llega a ser gobernador "podría alentar el saqueo, el robo a bancos y a matar gente". El senador nacional y compañero de fórmula del presidente, Mauricio Macri, se expresó con ironía al opinar sobre declaraciones que habían sido realizadas horas antes por Kicillof y generaron polémica.

Este lunes, Pichetto brindó una conferencia de prensa en el puerto de la ciudad de Bahía Blanca junto al ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y fue consultado sobre las expresiones de Kicillof, a quien critica desde su salto al oficialismo. "Kicillof también podría alentar el saqueo, el robo a bancos y a matar gente", afirmó, y agregó: "Lo que dijo es una verdadera estupidez que define el perfil y la psicología que tiene este personaje que quiere gobernar al principal distrito de la Argentina".

El candidato a gobernador bonaerense había contado que al visitar el barrio carenciado Carlos Gardel, en la localidad de El Palomar, un cura le dijo que había algunas personas que ante la falta de trabajo decidieron comercializar drogas ilegales para subsistir. Tras esas afirmaciones, el senador nacional dijo que "los bonaerenses tienen que repensar el voto, tienen que pensar claramente qué van a hacer con ese arma tan importante que es el voto el 27 de octubre".

"Hay que escuchar con mucho detenimiento las estupideces que dice este muchacho. Alentar el narcotráfico porque la gente no tiene trabajo.... ese es un debate que también hay que dar en profundidad en Argentina", afirmó. Pichetto estaba en ese momento junto a Frigerio y al intendente Héctor Gay y el titular del Consorcio del Puerto, Miguel Donadío. Allí dijo que "el futuro no pasa por la Argentina marginal del Conurbano, de la trata, de la droga, que alienta este candidato a gobernador, que además reivindica a los curitas villeros. Van a hacer lo mismo que en el 73, es el mismo escenario. No aprenden, vuelven a chocar con la misma piedra".

Tras su frase, Kicillof tuvo que salir a aclarar lo que planteó este fin de semana, cuando sostuvo, al referirse a la lucha contra el narcotráfico, que "hay más gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo". Luego de las las críticas de varios dirigentes del oficialismo, el diputado nacional y candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires dio marcha atrás y dijo que de resultar electo, en su gestión "se va a combatir el narcotráfico".

"Lo que dije fue algo que me comentó un cura, y se descontextualizó. En nuestra gestión se va a combatir el narcotráfico y se va a perseguir el delito, de eso no hay dudas. Hay una especie de exaltación de la política del actual gobierno contra el narcotráfico y el delito, y la verdad que la política de este Gobierno con respecto al narcotráfico fracasó", respondió Kicillof en diálogo con Radio 10.

"Recorriendo la Provincia, conociendo lo que ocurre en los barrios, lo que se ve es que ha habido un aumento del delito y la situación es grave", agregó el candidato del Frente de Todos. Asimismo, manifestó que, de acuerdo a los datos, desde el 2015 al 2019 "el Presupuesto de seguridad en Provincia de Buenos Aires bajó 30% en términos reales, hay menos inversión en seguridad".

AB/FeL