Axel Kicillof dio marcha atrás: "En nuestra gestión se va a combatir el narcotráfico"

Axel Kicillof tuvo que salir a aclarar lo que planteó este fin de semana, cuando sostuvo, al referirse a la lucha contra el narcotráfico, que "hay más gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo". Tras las críticas de varios dirigentes del oficialismo, el diputado nacional y candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires dio marcha atrás y dijo que de resultar electo, en su gestión "se va a combatir el narcotráfico".

"Lo que dije fue algo que me comentó un cura, y se descontextualizó. En nuestra gestión se va a combatir el narcotráfico y se va a perseguir el delito, de eso no hay dudas. Hay una especie de exaltación de la política del actual gobierno contra el narcotráfico y el delito, y la verdad que la política de este Gobierno con respecto al narcotráfico fracasó", respondió Kicillof en diálogo con Radio 10.

"Recorriendo la Provincia, conociendo lo que ocurre en los barrios, lo que se ve es que ha habido un aumento del delito y la situación es grave", agregó el candidato del Frente de Todos. Asimismo, manifestó que, de acuerdo a los datos, desde el 2015 al 2019 "el Presupuesto de seguridad en Provincia de Buenos Aires bajó 30% en términos reales, hay menos inversión en seguridad".

En esa línea, el exministro de Economía expuso también que "los datos oficiales de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires que detallan que hay más delincuentes armados y que los delitos vinculados a droga subieron un 33,1%", y apuntó además a que desde el Gobierno recurren "a la mentira y a la agresión" en la campaña, en vez de ocuparse de la gestión.

"El problema no es perseguir al pequeño consumidor, con la pérdida de empleo hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo, obviamente es un delito, pero no pasa por ahí el fenómeno", sostuvo Kicillof en una entrevista en el programa Debo decir, el domingo.

Tras estas declaraciones, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, opinó que los vendedores de droga "no son pobres ni desocupados, son millonarios y lavan dinero del narcotráfico". La dirigente oficialista afirmó además que "no hay justificación" para el narcotráfico: "Las víctimas están del otro lado, no están del lado de los que venden droga", agregó en declaraciones a Radio Mitre.

Quien también se refirió a los dichos del economista fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "A los narcos los metemos presos! Durante 4 años detuvimos a narcos muy pesados que el gobierno anterior dejó que se instalaran en la PBA para armar su negocio. Con su declaración pareciera de que Kicillof busca convertir a la PBA en una zona liberada", apuntó la funcionaria.

