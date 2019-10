Patricia Bullrich cruzó a Axel Kicillof por su frase sobre los narcos y un cura lo defendió

"La gente se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo", afirmó el candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, durante una entrevista en el programa Debo Decir que conduce Luis Novaresio. Esa declaración generó una fuerte polémica y la reacción del Gobierno y de otros sectores de la sociedad en plena campaña.

A través de su cuenta de Twitter, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich salió a responder al ex ministro de Economía: “A los narcos los metemos presos! Durante 4 años detuvimos a narcos muy pesados que el gobierno anterior dejó que se instalaran en la PBA para armar su negocio. Con su declaración pareciera de que Kicillof busca convertir a la PBA en una zona liberada”.

Luego, consultada por esas afirmaciones por el portal Infobae, la titular de la cartera de Seguridad amplió: “Me parece que está justificando a quienes laburan de narcotraficantes y eso no está bien. Vos no podés naturalizar a quienes trabajen de narcos o de mulas. Eso es justificar el delito como forma de vida y es exactamente lo contrario a lo que nosotros pensamos y hemos hecho durante nuestra gestión”.

A entender de la ministra, impulsar “una filosofía zaffaroniana” de no criminalización de quienes venden droga puede derivar en una permisividad de este delito. “Lo que no entiende es que el narcomenudeo es lo que más violencia te trae y es lo que más cerca tienen los vecinos”, sostuvo Bullrich.

No obstante, también hubo quienes salieron en defensa del candidato del Frente de Todos. El cura villero “Paco” Olveira avaló los dichos del ex funcionario kirchnerista: “Está bien lo que dijo Kicillof. En los barrios no se quiere al transa, pero ese, el más pobre, no tiene otro medio de vida, vende droga por necesidad”.

“El último de la fila, el orejón del tarro y el que cae preso, no se mete por gusto en la droga. Lo hace por necesidad. El Gobierno persigue al consumidor y al narcomenudeo. No se meten con las mafias. Kicillof no estigmatizó a los pobres; eso lo hacen Pichetto y Macri cuando dicen que los pobres no quieren laburar y quieren vivir de los planes”, consideró Olveira en diálogo con El Destape Radio.

El sacerdote indicó que “la medida fundamental para saciar el hambre es la presencia del estado porque esto no es una mesa de amigos, hay intereses”.

Quién también opinó sobre la polémica que generaron las declaraciones del postulante opositor fue el propio Novaresio. "Yo no voy a defender a Kicillof, pero entiendo que lo que dijo fue descriptivo, no valorativo”, manifestó el periodista por radio La Red.

“El que niegue en nuestro país el nivel de miseria y exclusión al que se ha llevado a un sector grande de la población, y se ha visto involucrado, no por convicción moral, sino por estado de desesperación social en la venta de droga, no vive en la Argentina", prosiguió Novaresio.

"El tipo que vive en estado de deseperación, que no puede alimentar a sus cinco hijos, no hace una valoración moral de ponerse a atender un kiosquito de droga para sobrevivir y llegar a fin de mes, lo hace en estado de desesperación y yo creo que Kicillof no quiso decir que era una alternativa laboral ir a vender droga", resumió.

B.D.N.