Patricia Bullrich defendió el pedido de DNI en trenes: "Le advertimos que lo estamos monitoreando"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a defender el programa "Ofensores en Trenes" que autoriza a la policía a solicitar el DNI a los pasajeros para averiguar antecedentes. “Cuando nosotros llegamos al Gobierno uno de los problemas más serios que encontramos fue la cantidad de delitos que se comenten en los trenes, con situaciones tremendas. Llegás a tener gente que quedó mutilada porque la tiraron del tren y muertes, una situación de caos y descontrol total”, sostuvo.

La funcionaria precisó que entre los delitos más frecuentes estaba el acoso, el robo, la venta de droga y la vandalización de unidades. Gracias a la instalación de cámaras de seguridad, centros de monitoreo y la limpieza de los trenes, afirmó, se redujeron en un 50 por ciento estos hechos. "Pero nos quedamos estancados y ya de ahí no pudimos bajar más", indicó la titular de la cartera de Seguridad en diálogo con Radio Nacional. Por eso, explicó, se decidió avanzar en nuevas iniciativas. Esta última la llevaron adelante mediante teléfonos inteligentes y un software construido por el propio Ministerio, que también se usó para Tribuna Segura, donde está cargada la base de delitos cometidos en el período 2018-2019.

La funcionaria detalló el funcionamiento del sistema y negó que los antecedentes que aparecen en la base de datos estigmaticen, algo de lo que la acusó el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, porque solo se refleja si hay un pedido de captura o que se haya cometido delito en tren.

Le estamos dando una posibilidad de que la persona no repita esa conducta, dijo Bullrich

Los agentes solicitan el DNI o, si no se dispone, el número. Si da verde, el pasajero puede seguir sin problemas. Si sale rojo es porque puede tener un pedido de captura o antecedentes de haber cometido delito en tren. "No estamos diciéndole a la persona que es culpable de algo, solo le estamos diciendo que tuvo un antecedente en ese tren, que cometió un delito entre el 2018-2019, y le advertimos que lo vamos a estar monitoreando porque no queremos que se repita. Le estamos dando una posibilidad de que la persona no repita esa conducta”, argumentó la ministra.

Bullrich ya había salido a defender la iniciativa en Twitter. En la red social, consignó: “En las primeras 24 hs del programa, en más de 800 controles, detectamos 42 casos de individuos con antecedentes por acoso, abuso u otros delitos en estaciones de trenes. Quienes critican la acción deberían hablar con alguna víctima y preguntarle cómo se siente cuando la cuidan…”.

Liberación de presos

En otro tramo de la entrevista, Bullrich se refirió a las diversas liberaciones de presos detenidos durante el macrismo después de la victoria del Frente de Todos en las PASO de agosto pasado.

“Llama la atención que de golpe absolutamente en todos los casos comiencen a tener la misma actitud: todos empiezan a salir, hoy también sale (Fernando) Esteche. Me da la impresión que hay como una situación nueva respecto a una mirada distinta a la que pudo haber habido en el momento en el que estas personas fueron detenidas. Las causas parece que estuvieran más alivianadas. Da la impresión que no se valora el trabajo que se ha hecho contra la corrupción y hoy parece que todo estuviera como si nada hubiera pasado”, manifestó la funcionaria.

Alberto Fernández defendió a Cristóbal López: "Aplicaron una doctrina vergonzosa para tenerlo detenido"

En ese sentido, cuestionó al postulante opositor por sus declaraciones sobre los empresarios Cristóbal López o Gerardo Ferreyra: “Esta idea de que se viene la impunidad y todos los días sale alguno es algo que gran parte de la sociedad está sintiendo y va ser evaluado a la hora del voto. Hasta el mismo candidato del Frente de Todos dijo que López y Ferreyra no eran culpables, evaluando él, teniendo una mirada respecto de que toda la acción de lavado de dinero o evasión fiscal o las pruebas que ha habido con respecto a la corrupción para él no tuvo ninguna importancia. Para mi hay sí hay una situación de cambio que habrá que evaluarla”.

“Estamos trabajando para que los procesos sean serios, para que si los jueces han tomado determinaciones en procesos eso se independice de una coyuntura política. Queremos que los jueces sean jueces y no que se muevan con humor político”, concluyó.

