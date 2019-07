Alberto Fernández defendió a Cristóbal López: "Aplicaron una doctrina vergonzosa para tenerlo detenido"

En un entrevista con Joaquín Morales Solá, Alberto Fernández, afirmó este lunes que "en un estado de derecho a pleno" el empresario Cristóbal López, detenido y acusado de desviar dinero de impuestos para sus compañías, "no tiene ningún motivo para llevar dos años preso". "Yo no sé si Cristóbal López es inocente o culpable, lo que sí puedo decir que en un Estado de derecho, no tiene ningún motivo para estar dos años preso", dijo el candidato a la presidencia.

"Las detenciones arbitrarias son usuales en la Justicia federal", remarcó el candidato kirchnerista a la presidencia, quien explicó que a López "lo investigan por delitos excarcelables. "Pueden llevarse adelante las investigaciones con la gente en libertad. Hay gente que lleva años presa sin sentencias definidas".

"Hay casos en que la Justicia ha dicho cosas increíbles", reflexionó el candidato. "Hay infinitos cuestionamientos contra estos procesos. En algún momento tendrán que ver las denuncias contra estos jueces en el Consejo de la Magistratura", dijo Fernández. "No por nada siempre intervienen los mismos jueces", agregó.

"Mire que lo que hacen hoy con ellos, lo pueden hacer mañana con usted", le advirtió Fernández al periodista.

EXCLUSIVO | El video que desmiente a Alberto Fernández sobre un escrache que terminó en violencia

Así fue la conversación:

Morales Solá: ¿Cristóbal López? Está preso porque se quedó con 8.000 millones de pesos de la AFIP.

Alberto Fernández: No voy a entrar en esa discusión Pero hay una denuncia que lleva adelante el doctor Marijuán, donde están relatadas claramente todas las presiones que ejercieron previamente a su detención. Hay reuniones en la casa de Mauricio Macri, en la casa del padre de Mauricio Macri, con la presencia de Mauricio Macri. Le pido que vea esa causa. Le pido que esas cosas las tengamos presentes.

MS: La denuncia contra Cristóbal López la hizo el director de la AFIP, usted lo conoce, Alberto Abad.

AF: Pero ese es otro tema...

MS: Por eso está preso.

AF: No, está preso porque le aplicaron una doctrina vergonzosa para tenerlo detenido. Podría estar procesado pero en libertad. También me gustaría que el sistema judicial argentino funcionara de otro modo, porque cuando uno ve estas cosas se preocupa muchísimo.

En campaña electoral, Alberto Fernández prometió medicamentos "para todos" los jubilados

Cristóbal López es dueño de Oil Combustibles, una de las más de 170 empresas que engloba el Grupo Indalo, el cual también abarca varios medios de comunicación, y habría acordado con Ricardo Echegaray, director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) entre 2008 y 2015, un plan de pagos irregular con entre mayo de 2013 y agosto de 2015.

Gracias a este trato de favor, López y otro de los procesados, Fabián De Sousa, retuvieron un impuesto a la transferencia de los combustibles por valor de 8.000 millones de pesos (180 millones de dólares al valor actual). Con ese dinero, se sospecha que López compró otras compañías, principalmente en el rubro de medios de comunicación. El juicio en su contra comenzó a mediados de junio y la AFIP le exige ahora 17.000 millones de pesos entre capital e intereses.

López y De Sousa están detenidos en prisión preventiva desde diciembre de 2017, pero en marzo de 2018 salieron en libertad al pasar a estar procesados por el delito de apropiación indebida de tributos, que por lo general es excarcelable. En abril de 2018, sin embargo, la Cámara de Casación, recuperó el delito de defraudación agravada y ordenó que volvieran a prisión.

"No defiendo gente, defiendo el estado de derecho", aclaró Fernández, quien ponderó el trabajo del presidente del Poder Judicial, Carlos Rosenkrantz: "No voy a hacer nada con la Corte Suprema, tiene cinco jueces dignos". "El Gobierno de Macri llenó la Cámara de jueces amigos. Bonadio es un enemigo declarado de Cristina", apuntó.

D.S.