Juan Grabois salió a defender a Axel Kicillof: "Lo sacaron de contexto"

El líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, señaló este martes 8 de octubre que "el Gobierno no hizo nada por el narcotráfico" y sostuvo que a Axel Kicillof "lo sacaron de contexto".

El domingo pasado el ex ministro de economía y actual candidato a gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, manifestó que había gente que se dedicaba a vender drogas por quedarse "sin laburo".

Ahora, según Grabois desde el Gobierno sacaron de contexto todo. Por ejemplo, Patricia Bullrich sobre este tema escribió en sus redes sociales: "Increíble como justifican el delito. El único mecanismo para instalar narcos es el que promueven Kicillof y Grabois con esta idea de que la persona con bajos recursos debe vender droga. Sería un retroceso muy grande a tantas peleas libradas contra los narcos. No lo permitamos".

Vidal le responde a Kicillof: "Decir que la pobreza lleva al narcotráfico es estigmatizar la pobreza

Y Grabois, en FM La Patriada, hoy contestó: "Este Gobierno no hizo nada por el narcotráfico. No entienden el problema". "A Kicillof lo sacaron de contexto, él relató lo que habló con un obispo. A mi me preguntaron que opinaba, dije que Axel no dijo eso" y subrayó que le titularon "que justificaba esos dichos", explicó.

"Además, las últimas detenciones que se hicieron en la provincia de Buenos Aires de peces gordos fueron por denuncias nuestras", agregó el líder de la CTEP.

FeL