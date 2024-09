Milei salió a mostrar que la pobreza está bajando: "Los datos que no quieren ni ver los KuKas..."

El presidente Javier Milei salió al cruce de las críticas por el índice de pobreza, que aumentó a 52,9% en el primer semestre de 2024, registrando una suba de 11 puntos porcentuales con respecto al último semestre del año anterior.

En su cuenta de X, el presidente escribió: “Aquí los DATOS que no quieren ni ver los KuKas... estimaciones de pobreza e indigencia en frecuencia trimestral a cargo de la UCA. No sólo desconocen la relación causa y efecto intertemporal del horror que causa el populismo sino que son tan torpes que no pueden leer una serie”.

En los gráficos se observan caídas entre el primer y el segundo trimestre del año, tanto para la pobreza como la indigencia

En ese contexto, la pobreza en el trimestre baja de 54,8% en el primer trimestre a 51% en el segundo, mientras que la indigencia lo hace desde un pico de 20,1% a 16,1%.

Según el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, "la aceleración de la espiral inflacionaria ya experimentada por nuestro país y la limitada recuperación de la capacidad de compra de los ingresos de los hogares llevó a que, entre el 4° trimestre de 2023 y el 1° trimestre de 2024, la población en situación de indigencia relevada por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) pasara del 14,6% al 20,1% y la de pobreza del 45,2% al 54,8%".

"Posteriormente, entre el 1° y el 2° trimestre de 2024, la desaceleración en el ritmo del incremento del precio de los bienes y servicios en conjunto con una leve recuperación de los ingresos reales, generaron un descenso del 20,1% al 16,1% de la población en situación de indigencia y del 54,8% al 51% de la de pobreza", agrega el reporte.

Eduardo Donza, investigador y coordinador de Datos de la UCA considero que "igual se trata de valores muy elevados, en el contexto de una pobreza estructural de más de 20 años”.

El alcance de la pobreza

Según la consultora LCG, extrapolando a la población, la pobreza afecta a más de 25 millones de personas que viven en 7 millones de hogares y la indigencia a 5,7 millones en 2,2 millones de hogares).

LCG establece que “los hogares pobres se volvieron aún más pobres”, ya que los ingresos promedio familiares se encuentran 43% por debajo de la canasta básica total, 4 puntos porcentuales por encima del semestre anterior más que en segundo semestre de 2023.

“La pobreza aumentó de manera generalizada en todo el país, particularmente en el Conurbano la incidencia es superior al promedio nacional (59,7%), concentrando el 44% de los pobres”, señala el reporte de la consultora.

Con respecto a lo que viene, LCG estima que el dato del primer semestre debería ser el más alto del año, con una reducción para el segunda mitad del año, ”pero todavía lejos de recuperar los niveles heredados del 42%”.

