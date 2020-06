Para Pablo Biró el anuncio de Latam es "una extorsión" a Alberto Fernández

El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Biró, desestimó la posibilidad de una expropiación de Latam Airlines Argentina que este miércoles anunció que cesará sus operaciones en el país por tiempo indeterminado, consideró que el presidente, Alberto Fernández, está siendo víctima “de una extorsión” de esa aerolínea, y sostuvo que esta situación será “una prueba” para el mandatario.

“Alberto Fernández lo que está recibiendo de LAN es una extorsión.Yo veo con toda claridad que hay un mensaje político”, sentenció Biró en declaraciones a radio Con Vos.

En ese marco, el sindicalista aseguró que esto será "una prueba a Alberto Fernández porque lo votamos para que cambie la política aerocomercial, precisamente para que nos saque de encima estos fondos especuladores, estos empresarios inescrupulosos que juegan con el destino 1.700 familias como si no hubiera sido suficiente los millones de dólares que se llevaron de la Argentina".

"Nosostros en base a lo que haga el gobierno nos vamos a posicionar porque necesitamos que se defienda el trabajo argentino", advirtió.

Consultado sobre si un camino eventual era la expropiación, Biró fundamentó que “no lo veo posible” porque “acá hay una sociedad anónima constituida que no tenía ningún problema financiera, tiene total independencia del holding”.

“La expropiación no la veo posible porque acá no se está hablando de soberanía alimentaria ni una necesidad de fondo. No veo un escenario de una expropiación en una compañía aérea hoy porque es una prioridad baja, no sabemos cuando vamos a empezar a volar”, argumentó.

Biró juzgó que el comunicado de Latam es “errático” porque “dice que cesa las operaciones por tiempo indeterminado pero no que se va de la Argentina", y dijo que LAN empezó apretando informalmente, después generó el conflicto al pagar la mitad de los sueldos, como el ministerio de Trabajo los intimó a pagar el total, por eso ahora anunciaron esto.

El gremialista planteó que si la compañía aérea “quieren dejar de operar en el país, tienen que dejar de operar como holding, no como filial argentina, no puede ser que te tiren los laburantes por la cabeza y que sigan llevándose los dólares de Argentina, y el desarrollo sea en Santiago (de Chile), sea en Lima, en San Pablo, los beneficios de los dólares que gastamos los argentinos generen empleos en otros países”.

Biró contó que presentará una “nota pidiéndole a la ANAC (Autoridad Nacional de Aviación Civil) que no le permita llevarse a los aviones, desmatricular los aviones argentinos, porque son los únicos bienes tangibles que tenemos, porque las oficinas son alquiladas, por la protección laboral que eso presupone para las fuentes de trabajo de los aeronáticos afectados en la filial argentina que son cerca de 1.700 trabajadores”.

“Lo que necesitamos son políticas de carácter estratégico sustentable en cuanto a politica aerocomercial, no hay política de largo plazo, y hay un falso discurso de que el mercado es el gran nivelador y que las compañías internacionales son serias, y mirá la seriedad, el primer tropiezo económico que tienen te abandonan, y dejan a los trabajadores tirados”, reprochó.

En ese sentido, criticó a la gestión de Mauricio Macri, durante la cual LATAM tuvo beneficios económicos, impositivos, sin ninguna reciprocidad”.

“Lo que sucedió es que en el gobierno anterior con Gustavo Lopetegui (ex funcionario del gobierno macrista y y ex CEO de la aerolinea) hubo una transferencia de los recursos aeronáuticos argentinos al holding Latam”, cuestionó.

En ese sentido, objetó que "la revolución de los aviones presuponía que iban a venir turistas y que iban dejar dólares y que se iba a volar barato, con un modelo que no es sustentable”, y remarcó que “todo lo que anunciaron era mentira, lo que dijeron que iba a ser sustentable, no lo es”.