por Mirta Fernandez

La misma semana de la “euforia financiera” coincidió con críticas de empresarios por el alto costo del crédito y cierre de plantas como la de Puma en La Rioja por la crítica situación industrial. ¿Podrá revertirse la tensión entre ambas realidades? Por ahora, difícil.

La tasa de referencia monetaria que surge de las dos subastas diarias de Leliqs profundizó esta semana un sendero descendente en sintonía con la caída del dólar y la euforia en los mercados por el anuncio de la fórmula electoral Mauricio Macri y Miguel Pichetto. Ayer la tasa promedio se ubicó en 66%; el menor valor desde el 22 de marzo. Así, la tasa se retrajo en la semana 2,95 puntos porcentuales. De todos modos, el Banco Central ratificó un piso de tasa de 62,5% hasta fin de junio. Sin embargo, la mayoría de los analistas consultados por PERFIL piensa que no hay margen para que la tasa caiga mucho más. Incluso, algunos advierten que hacia fin del mes podría escalar unos puntos, y acercarse nuevamente al 70%.

El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, aseguró el jueves en conferencia de prensa, que esta baja de tasas de las Leliqs “no debe confundirse con un relajamiento de la política monetaria”, y afirmó que “está explicada por la baja en la inflación”. Sin embargo, destacó que “mientras la tasa de Leliq fue bajando en los últimos días, la tasa de interés real sigue siendo positiva, y lo seguirá siendo”. El funcionario admitió que estas tasas altas de interés “implican costos para muchos sectores en el corto plazo” por su impacto en el costo del crédito y el financiamiento al consumo, pero alegó que en el contexto actual de incertidumbre electoral “la alternativa es aún más costosa”.

Previsión. El financista Christian Buteler no ve factible que la tasa disminuya mucho más. Según su visión, “sería raro, porque éste es un mes de aguinaldo, a partir de la segunda quincena va a empezar a haber más demanda de dinero, y ahí va a estar más complicado mantener la meta de base monetaria cero de crecimiento, y a la vez reducir la tasa porque va a haber demanda adicional de pesos”.

En este escenario, Buteler pronosticó que incluso, puede ser que rebote algunos puntos por la mayor demanda de dinero”. En la misma sintonía, Guido Lorenzo, de LCG dijo que “no veo que la tasa pueda bajar sistemáticamente”. Y auguró que “por el contrario, en las últimas semanas del mes para cumplir con el programa puede volver a testear cerca del 70%. Explicó que “la razón es que el programa monetario es muy contractivo y al BCRA se le está haciendo difícil cumplirlo, el mes pasado ya mostró que estuvo muy apretado y este mes será similar”.

Por su parte, Mauro Ma-zza, de Bull Market Brokers, juzgó que “sería un error que el BCRA baje la tasa con una inflación que sigue por encima del 3%, creo que recién en agosto, con el dato de julio podemos ver un impulso primario de baja de la tasa y romper el nivel de 60”.

En cambio, Norberto Sosa, de Invertir en Bolsa, señaló que “el BCRA aprovechó la calma cambiaria para bajar las tasas, y creo que podría seguir, según cómo se siga desarrollando el escenario político; con vencimiento de bonos y candidaturas, no me imagino baja a 62,5% la próxima semana, pero según cómo evolucionen estos temas, sí podría ser en la semana del 24”.

Para Pablo Castagna, de PPI, “el BCRA va a seguir regulándola, en la medida que no afecte el tipo de cambio, la irá bajando de a poco, pero creo que no van a cometer el error del pasado de bajarla de golpe, que generó presión al dólar”.

Dan más facilidades para créditos UVA

El Banco Central amplió las opciones para la contratación de préstamos UVA (ajustados por inflación) por parte de individuos y MiPyMEs. La medida adoptada mediante la comunicación A 6.715 dispuso que al momento de la contratación, las entidades deberán ofrecer al menos una de las siguientes opciones:

*Extender el número de cuotas originalmente previstas cuando el importe a pagar supere en 10% el valor de la cuota que resultaría de haber aplicado a ese préstamo un ajuste de capital por el Coeficiente de Variación de Salarios (CVS) desde su desembolso. En esa circunstancia, y ante la solicitud expresa de ejercer, la entidad deberá extender en hasta 25% el plazo original.

*Que el importe de la cuota no supere en 10% el valor de la cuota que resultaría de haber aplicado a ese préstamo un ajuste de capital por el CVS desde su desembolso, sin que ello implique extender el número de cuotas originalmente previsto. Cuando se trate de financiaciones otorgadas en el marco del ProCreAr, el costo de esta opción podrá ser trasladado al cliente. Esta segunda modalidad es nueva.

El BCRA indicó que “la norma, que entra en vigor a partir de su publicación, rige para los nuevos contratos”. Además, destacó que “en el marco de la promoción del desarrollo económico con equidad social, el BCRA continuará adoptando medidas destinadas a fomentar la inclusión financiera de la población mediante el acceso al crédito de manera segura para el consumidor y sostenible para el sistema en su conjunto”.n