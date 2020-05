El barril criollo mejora las perspectivas de caja de YPF, según Fitch

La oficialización del barril criollo, a un precio de US$ 45 por unidad mejora la situación fiscal de YPF, según un informe de la calificadora Fitch Ratings. En ese marco, la petrolera nacionalizada consiguió US$ 100 millones en el mercado local con un serie de obligaciones negociables atadas al dólar.

Con el barrilo criollo, YPF tendrá un flujo de caja neutral en 2020, según Fitch. Pese a eso, las calificaciones siguen siendo regulares porque los precios del gas son bajos y el riesgo de refinanciamiento sigue siendo alto para el primer trimestre de 2021, atado al riesgo soberano. “Se espera que los precios realizados de la compañía se mantengan por debajo de nuestro costo estimado de ciclo completo de US$ 41”, indicaron en un comunicado.

En la emisión de hoy, YPF buscaba US$ 25 millones con la reapertura de la ON Clase II en pesos con vencimiento en diciembre de este año, y una nueva serie en dollar-linked a 18 meses. En enero había obtenido financiamiento por u$s164 millones.

Con el barril criollo prevén congelamiento de naftas hasta octubre

El Ebitda consolidado 2020 de YPF será de aproximadamente US$ 2,6 mil millones, de acuerdo con la calificadora, que estima que la compañía reinvertirá toda su deuda de $ 1,3 mil millones en vencimientos en 2020, con intereses en alza, totalizando aproximadamente $ 1.000 millones para el año.

"Se espera que el flujo de caja libre sea ligeramente positivo a neutral", ya que en el contexto de pandemia, Fitch anticipa que la compañía “disminuya significativamente el gasto de capital a alrededor de $ 1,7 mil millones en 2020 para preservar la liquidez”. En marzo de 2021 tiene que enfrentar un vencimiento de deuda por US$ 1.000 millones.

El decreto 488/2020 entró en vigencia fijando el precio del petróleo local en US$ 45 por barril hasta el 31 de diciembre de 2020. El decreto se aplica al Medanito (crudo ligero) y se anula cuando los precios exceden el precio de referencia de US$ 45 por barril por 10 días consecutivos, utilizando el Cruke Marketwire de Platt como índice, según detalló Fitch. La medida no aplica un impuesto a la exportación del 8% cuando los precios son iguales o inferiores al precio de referencia, y se restablece cuando se excede.

PV / DS