La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció un paro de actividades para este viernes 6 de septiembre entre las 5 y las 14, por lo que habrá cancelaciones de vuelos de Aerolíneas Argentinas, tanto en el Aeroparque Metropolitano como en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El anuncio de la medida de fuerza se realizó a través de la red social X, puntualizando que "ante la evidente falta de voluntad por parte de Aerolíneas Argentinas para avanzar en una recomposición salarial que se ajuste a los indicadores inflacionarios, vamos a profundizar las medidas de acción gremial".

"Hemos sido pacientes, hemos dialogado, pero la empresa como única respuesta al conflicto envía a los/las pilotos un panfleto que intenta romper la unidad colectiva de sus trabajadores. Son momentos críticos que requieren serenidad, llevar adelante una estrategia basada en la potencia y fortaleza que da la unidad del grupo", agregaron en el comunicado.

Manuel Adorni anunció que Aerolíneas Argentinas recortó 1500 empleados de la planta

Y concluyeron: "Es vergonzoso el nivel salarial al que nos han llevado. No caigamos en su juego. Tenemos experiencia en este tipo de conflictos, y unidos lo vamos a transitar una vez más. El paro se realizará el viernes 06 de septiembre, de 5 a 14, en los vuelos saliendo de AEP y EZE".

Medida de fuerza de ATEPSA

Por su parte, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) llevará adelante medidas de fuerza que comenzarán el 6 de septiembre y se extenderán durante todo el mes en Aeroparque y Ezeiza.

Según el Secretario Adjunto del gremio, Marcelo Chávez, la medida de fuerza consiste en no dar permiso para el despegue a las aeronaves en tierra. Esto no afecta a las que están en tránsito ni a las que se dedican a servicios básicos y de seguridad.

La reacción del secretario de Transporte

El Secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, se refirió las medidas de fuerza de los gremios aeronáuticos. "Se creen dueños del sector, acostumbrados a privilegios de un sistema totalmente cerrado, donde solamente dos o tres eran los que ganaban y no les importaba o no les importa absolutamente en nada el bienestar de los pasajeros y mucho menos el desarrollo del país", señaló el funcionario en la inauguración del Aviation Day.

En tanto, recalcó que estaba haciendo referencia "a dos o tres dirigentes sindicales" y dijo: "Quiero distinguir que no hago referencia a los trabajadores, al contrario, a los trabajadores del sector los que conocemos, porque tenemos trabajadores altísimamente capacitados, comprometidos con la responsabilidad de las funciones que desarrollan en sus puestos de trabajo".

"No vamos a permitir y no vamos a ceder ante los métodos extorsivos y patoteros de esos sectores que han sido permanente traba para el desarrollo de la industria y para el desarrollo del país", afirmó el funcionario. Luego, reiteró: "Vamos a seguir ordenando, a seguir modernizando el sistema, caiga quien caiga, no vamos a permitir que estos tres o cuatro señores impidan el crecimiento del país".

LM