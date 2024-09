El legislador libertario de Tierra del Fuego Agustín Coto protagonizó un insólito hecho cuando un vuelo de Aerolíneas Argentinas debió aterrizar de emergencia este domingo luego de que dos ciudadanos brasileños lo confundieron con un terrorista.

"Un brasilero colifa y fisura me acusó DE HOMBRE BOMBA en un avión. No fue un gran domingo", manifestó el legislador a través de su cuenta de X, donde relató en profundidad la secuencia que vivió este domingo y que calificó como "surrealista".

"Vuelo de aerolíneas Ushuaia-Buenos Aires, Asiento 24 C. Avión lleno. Despegamos y el sujeto que estaba sentado al lado mío, en pleno despegue, se levanta y se va corriendo para atrás. Vuelve, se sienta de nuevo, vuelve a pararse y a irse al fondo del avión. Jamás había visto algo así", comenzó a narrar en su posteo.

Luego, Coto agregó: "Pasan unos minutos y nos anuncia el comandante que debíamos volver al aeropuerto de Ushuaia, sin aclarar el motivo (luego todo tendría sentido). Volvemos, aterrizaje y...a esperar en la pista. El tipo raro seguía atrás, con las azafatas".

"Mirando el teléfono me entero de que el avión había vuelto por una amenaza de bomba! ", confesó y siguió: "Entre asustado y nervioso, esperé un rato más, charlando con los otros pasajeros (me da cagado despegar, así que estaba recuperándome de los minutos de sufrir el despegue)".

"Llega la policía de seguridad aeroportuaria a los minutos y se llevan a un tipo que resulté ser YO!", indicó en el posteo que realizó sobre la insólita secuencia y detalló: "Operativo, protocolos de seguridad activados, perro detector de explosivos, etcétera. Todo bien. Falsa alarma".

Sobre su experiencia personal al ser detenido, detalló: "Me retienen, pregunto por qué y me dicen que mí vecino de asiento me acusó de llevar una bomba! Surrealista.

"Declaraciones, espera, nervios, risas. El vuelo finalmente sale, al turista brasilero inventor de situaciones bombisticas (y bombásticas) no lo dejaron subir al avión y despegamos sin inconvenientes alrededor de las 20", concluyó.

Luego de que se declarara la emergencia en el Aeropuerto Malvinas Argentinas de Ushuaia por amenaza de bomba, el avión regresó al aeropuerto con una señal de advertencia de posible peligro y aterrizó lejos de la terminal de pasajeros, a la espera de la Brigada Anti Bombas de la Policía Federal.

Según trascendió luego, los dos ciudadanos brasileros vieron que el legislador estaba jugando a los jueguitos en su celular a la espera de que despegara el vuelo de AR1883. No obstante, confundieron el juego con un tutorial para armar bombas, por lo que alertaron a la tripulación.

En el mismo vuelo viajaban la actriz Carmen Barbieri y el periodista Marcelo Polino, quienes relataron todo lo sucedido en sus redes sociales y luego manifestaron: "Nunca estuvimos nerviosos, pero sí indignados por la falta de información".

