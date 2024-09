Un vuelo de Aerolíneas Argentinas que había partido desde Tierra del Fuego con destino a Buenos Aires debió aterrizar de emergencia este domingo en Ushuaia. El motivo fue a raíz de la activación de un protocolo antibombas, debido a que uno de los pasajeros habría buscado algo relacionado con ese tipo de dispositivos.

Los pasajeros fueron evacuados de la aeronave una vez que el avión de la aerolínea de bandera aterrizara de emergencia en un campo, cerca de las montañas. "Un pasajero vio a otro que estaba viendo en su celular algo supuestamente relacionado al armado de una bomba o similar. Se asustó y le avisó a una azafata, dieron el alerta y volvieron a escala", explicaron a Clarín desde la compañía.

De esa manera, se aplicó el protocolo e intervino la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). En tanto, el vuelo 1883 figura como "desviado" en la página de Aeropuertos Argentinos.

Entre los pasajeros se encontraban Carmen Barbieri y Marcelo Polino, quienes viajaban luego de haber realizado un show en el sur del país. “Último momento: amenaza de bomba en el vuelo de AR 1883 Ushuaia Buenos Aires. Nos bajaron a mí y a Carmen Barbieri. No dan información, está la PSA y Fuerza Aérea”, escribió el periodista a través de su cuenta en X (antes Twitter).

Además, aseguró que nadie les dio información sobre lo que estaba ocurriendo. "De hecho, la gente se enteró por mí. Nunca le avisaron a nadie. Yo me acerqué en un momento y les dije que no podía ser que no se le avise a los pasajeros lo que estaba pasando”, indicó en diálogo con Teleshow. En esa línea, señaló que la tripulación a cargo le explicó los motivos por los cuales no habían comunicado la noticia a los pasajeros: “Me dijeron que si ellos decían que había una amenaza de bomba la gente se iba a poner como loca”.

También describió el momento en el que las autoridades montaron el operativo. “Nos bajaron en el medio del campo, al lado de la montaña, cagados de frío. Primero vino la policía aeroportuaria y se llevaron a dos tipos. Vinieron los perros y todo eso. Después nos bajaron a todos nosotros. Bajamos como estábamos”, detalló

Por su parte, Barbieri aclaró que "está todo bien". "Nunca estuvimos nerviosos, pero sí indignados por la falta de información. Por suerte nos tocaron pasajeros tranquilos. Nadie entró en pánico", expresó.

Y agregó: “Estuvimos como 30 minutos al borde de una montaña nevada esperando que nos vengan a buscar, porque el avión aterrizó muy lejos del lugar de la sala de control por si explotaba, explotaba en la montaña".

Además, en diálogo con TN, explicó que "el avión dio la vuelta, porque creo que ya en vuelo le avisaron que había una bomba en el avión, sobre lo que no nos contaron a nosotros". "A nosotros no nos decían nada, no nos daban un vaso de agua, no se entendía lo que hablaba el comisario de abordo, que estaba muy nervioso. A nosotros [Polino y ella] nos decían, pero a los pasajeros no les decían nada", añadió.

Sin embargo, en los momentos previos al aterrizaje explicaron que "había problemas en el avión, que había un pasajero al que chequear y que estábamos volviendo. Nunca se habló de bomba". "Nos dejaron encerrados 40 minutos en el avión, con una amenaza de bomba... Y lo único que escuchábamos era al comisario de abordo que decía 'Por favor, no se muevan de sus asientos, con los cinturones'. Luego, el avión aterrizó pegadito a una montaña, lejos del aeropuerto", detalló.

A raíz de las quejas, Aerolíneas Argentinas explicó que no avisaron a todos los pasajeros sobre el hecho para no encender las alarmas. "Entendible el enojo de pasajeros, pero en esos casos la prioridad número uno es enfocarse en la potencial amenaza", respondieron desde la aerolínea ante la consulta sobre el episodio, según consignó Clarín.