"Por momentos el sector privado no acompaña, se producen extorsiones", el mensaje de Sturzenegger a las prepagas

Federico Struzenegger, apodado “El zar de la desregulación argentina” en las últimas horas por la agencia Reuters, realizó un profundo descargo este viernes 31 de enero sobre los cambios que viene implementando el gobierno libertario de Javier Milei en el área de salud, y aprovechó a mandarle un mensaje a las empresas de medicina prepaga cuando mencionó que "Lo importante es perseverar". Según su análisis, "las reformas no son automáticas". "Uno hace una parte, se demoran las reglamentaciones, por momentos el sector privado no acompaña (espera a ver qué onda), se producen extorsiones varias... Lo importante es perseverar", dijo en su canal de X.

Vale recordar que este 31 de enero, por una una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud el Gobierno eliminó definitivamente la intermediación de aportes de las obras sociales a las prepagas.

"En salud, ya en el DNU 70/23, @mariorussoarg y el actual ministro @Mariolugones_ar se habían puesto como objetivo eliminar la intermediación innecesaria de los aportes al sistema de salud. Pero las reformas, lamentablemente, no son un proceso automático e instantáneo. Uno hace una parte, ve luego que había otra norma que complicaba, se demoran las reglamentaciones, por momentos el sector privado no acompaña (espera a ver qué onda), se producen extorsiones varias, hay detalles para corregir, etc. etc. Lo importante es perseverar", aseguró el ministro de Desregulación.

En esa línea admitió que la Resolución 1/25 del Ministerio de Salud, "es un ejemplo de este proceso de aproximaciones sucesivas".

Y enhebró con un hilo conductor los hechos que se fueron sucediendo hasta llegar a la desregulación de las obras sociales.

"El DNU 70/23 habilitó a las prepagas para incorporarse al sistema de obras sociales en una categoría que dimos en llamar el “inciso i”. Eso les permitiría sumarse y obtener los aportes sin necesidad de triangular. Sin embargo, ninguna prepaga se sumó porque consideraban que el riesgo de hacerlo era muy alto. De hecho, circularon por aquel momento cartas donde enfermos de ciertas patologías se había organizado para transferirse masivamente a la primera prepaga que se sumara (esto habla de la calidad del servicio que recibían). Esto obligó a un rediseño del sistema permitiendo que las prepagas sigan operando con el esquema con el que habían desarrollado su actividad (el de la Ley 26.682) aun cuando estuvieran dentro del sistema de obras sociales. Esto lo hicimos con el Decreto 171/24. Aunque luego del 171 algunas prepagas se sumaron el proceso fue lento", señaló.

Además, recordó que el gobierno habilitó un trámite digital que tardaba pocos minutos para que los usuarios pudieran elegir enviar directamente sus aportes sin intermediación, pero se quejó de la pasividad de las empresas de medicina prepaga. "Los nuevos oferentes del sistema (las prepagas) hicieron poco para atraer o convencer a sus clientes para que lo hagan. En algunos casos sus viejos intermediarios amenazaban con bloquear los fondos del stock de afiliados si ellos salían a incentivar y promocionar (por ejemplo, con menores precios) a quienes eligieran aportar directamente a ellos. Creo que la historia ilustra la complejidad de mover un sistema a otro equilibrio", mencionó.

