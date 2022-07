Por primera vez en 2 décadas, el dólar y el euro alcanzan la paridad

Por primera vez desde que se creó el euro, el dólar alcanzó la paridad. Este martes 12 de julio, la moneda única europea. cotizaba con una baja del 0,4% y acumula una depreciación del 12,05% en lo que va del año. En tanto, la cotización de la divisa estadounidense avanzó un 14%.

De acuerdo con Alejandro Bianchi, fundador de AsesorDeInversiones.com, la revalorización del dólar se da principalmente por el diferencial de tasas entre Estados Unidos y Europa. "Como consecuencia de la inflación, la FED subió las tasas de interés de forma más agresiva que los europeos", señaló Bianchi. "Esto hace que dólar se aprecie frente a todo (euro, criptomonedas, commodities, acciones)", agregó.

Asimismo, sostuvo que otro factor en la pérdida de valor de la moneda europea fue la guerra en Ucrania. "Las consecuencias no se deben solo por un tema de cercanía sino porque afectan también el acceso al gas y al petróleo", resaltó. Cabe recordar que Rusia es el principal proveedor de energía en Europa por lo que buscar nuevos importadores encarece el costo y deprecia la moneda.

Caída de las criptomonedas

"En este contexto no quedan afuera las criptomonedas", aseveró Bianchi. Para el Master en Finanzas "al ser tan volátiles, lo que está sucediendo con el dólar amplifica su caída y por eso sufre retrocesos tan fuertes".

En ese sentido, indicó que el Bitcoin (es el termómetro del mercado) puede seguir cayendo porque el FED todavía tiene margen para subir las tasas. Por lo tanto, no sería extraño ver a las criptomonedas en pisos de entre u$s 7.000 y u$s 11.000.

RM / LR