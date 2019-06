Por qué las mujeres trabajan más pero las estadísticas no lo reconocen

"Mi esposa no trabaja, es ama de casa". Frases como esta o similares se han repetido durante décadas, asumiendo que las tareas domésticas no son una labor como cualquier otra. Por ello, en estos años, grupos feministas han intentado desmitificar esta situación bajo el lema "Eso que llaman amor, es trabajo no pago".

Y en las últimas horas, un informe realizado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina y la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires echa luz a esta situación: según el documento, el 93% de las mujeres se desempeñan en el mercado de trabajo, buscan trabajo o realizan tareas de trabajo no remunerado. En el caso de los hombres, el número desciende al 86,3%.

#DerribandoMito "LAS MUJERES TRABAJAN MÁS QUE LOS VARONES" | El nuevo informe del @ODSAUCA y @defensoriaPBA muestra que el 93% de las mujeres se desempeñan en el mercado de trabajo, buscan trabajo o realizan tareas de trabajo no remunerado @OITArgentina pic.twitter.com/GfXlXYXEjh — Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) (@ODSAUCA) June 30, 2019

Sin embargo, las estadísticas no suelen considerar el trabajo no remunerado, principalmente asociado a las tareas domésticas o el cuidado de familiares, y es por ello que suele estar instalada la idea de que los hombres trabajan más. "El trabajo no remunerado es igualmente necesario que el empleo porque también produce valor y riqueza. Sin embargo, queda oculto en las estadísticas y no es reconocido ni económica ni socialmente", aseguró el coordinador del Observatorio de la UCA, Agustín Salvia.

El informe señala también que el 86,6% de las mujeres realizan tareas de trabajo no remunerado en el hogar y el 38,3% de ellas se desempeñan en el trabajo remunerado y, además, son las encargadas de realizar tareas domésticas en sus hogares.

Estas desigualdades se profundizan en el Conurbano: el 95,1% tiene un trabajo remunerado, busca trabajo o realiza tareas de trabajo no remunerado. El 90,8% se encarga de las tareas domésticas y el 38,1% tiene un trabajo remunerado y además realiza tareas de trabajo no remunerado.

#DerribandoMito Cuando se señala que las mujeres trabajan menos solo se hace referencia al trabajo remunerado sin tener en cuenta a todas las tareas que permiten la reproducción social produciendo valor y riqueza @RRuete @GLorenzino — Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) (@ODSAUCA) June 30, 2019

Cecilia Tinoboras, socióloga del equipo de autores del informe de la UCA, se quejó de que se haya instalado la idea de que "la producción y reproducción de la economía de un país pasa por el mercado de trabajo".

"Hay toda una esfera del trabajo de producción y reproducción de la sociedad que no está en el mercado laboral sino en los hogares. En general lo hacemos las mujeres. Por eso generamos una variable nueva, que es la tasa de actividad integrada", explicó.

Añadió que en el estudio se consideró activas a las personas que "trabajan en el mercado, las que buscan trabajo y las que realizan tareas no remuneradas. Cuando vas a las tasas estadísticas considerando la actividad bajo esos términos, es mayor entre las mujeres, con lo que la idea de que la mujer está afuera de la producción y no contribuye al mercado se vuelve falsa".

Pero el problema más serio detectado por la UCA es que si bien las mujeres llegan al 93% en la tasa de actividad, una parte de ese trabajo está socialmente reconocido como tal, pero otra gran parte no. "La realización de tareas domésticas intensivas entre las mujeres es 2,8 veces la de los varones" a nivel nacional, indica el informe que promete generar polémica.

JPA