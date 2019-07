Proponen ampliar la AUH para bajar la "pobreza crónica"

por Patricia Valli

Con la pobreza en 32% según el último dato semestral disponible en el INDEC, se necesitarían cinco años de crecimiento constante al 3% para que baje al 20% de la población, una tasa de expansión que es poco probable. Lejos de la “pobreza cero”, se necesita crecer 20 años a ese ritmo para que la pobreza baje al 10%.

“El crecimiento no es suficiente”, explicó Gala Díaz Langou, directora de Protección Social de Cippec, un think tank de políticas públicas que presentó una serie de propuestas para atacar la “pobreza crónica” que alcanza al 10% de la población. Se define como el grupo de hogares que, aun con crecimiento, no logra salir de la pobreza. Es lo que también se conoce como “núcleo duro” de pobreza.

Las propuestas serán presentadas a los candidatos a presidente. Ayer empezaron con Roberto Lavagna y en las próximas semanas seguirán por las demás fuerzas. El estudio “El desafío de la pobreza en la Argentina: diagnóstico y perspectivas”, a cargo de Cippec, el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), marca que entre 2006 y 2016 la pobreza sólo se redujo 9% en la Argentina y nunca estuvo por debajo del 25%. “El estancamiento sistémico puede hacer que sea más difícil bajarla”, indicó Díaz Langou.

Según el Indec, una familia tipo necesita de $31.148,41 para no ser pobre

Uno de los datos conocidos a partir de los informes de Unicef es que la mitad de los chicos en la Argentina son pobres. El informe de Cippec agrega que el 48% de las personas que están dentro de la pobreza crónica son menores de 15 años.

Por el lado de los ingresos, entre las propuestas para bajar la pobreza crónica incluyen la ampliación de los montos de las transferencias como AUH. La pobreza infantil podría bajar un 25% si se aumentan las transferencias en 0,6% del PBI para 2020, el doble de que hoy el FMI autoriza como extra “para gasto social” para hacer frente a las consecuencias negativas de la crisis. “El 56% de esa inversión podría volver al Estado en la forma de impuestos”, anticipó Díaz Langou.

Mientras que el 98% de los varones que está dentro de la pobreza crónica tiene algún tipo de trabajo, sólo el 46% de las mujeres participan del mercado laboral por su rol de cuidado familiar. Para mejorar la inclusión laboral de mujeres y la escolarización de las adolescentes que también realizan tareas de cuidado, una de las políticas sugeridas es ampliar la cobertura de guarderías y jardines maternales y de primera infancia.

En tiempos donde se habla de una posible reforma laboral, la propuesta es “potenciar la regulación y protección laboral, mejorar las políticas de empleo y las de la economía popular y el autoempleo”. Fue uno de los puntos más discutidos en las reuniones previas con actores de distintos ámbitos.

Para un diario español, Argentina es "la nueva cara de la desnutrición"

En lo que hace a vivienda y desarrollo humano, proponen mejorar la retención educativa en el secundario, potenciar el Plan ENIA -de prevención del embarazo no intencional adolescente- y mejorar los estándares de calidad en las políticas alimentarias y el acceso al hábitat de calidad. "Hay que mejorar el acceso a alimentos de calidad. El 31% de los chicos en pobreza crónica son más propensos a padecer obesidad", indicó la especialista del Cippec.

El tercer pilar es financiero e institucional. En ese plano, la idea es jerarquizar al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales para que pueda ordenar los recursos y asegurar pisos de inversión, además de mejorar el sistema tributario para que sea más progresivo y pueda generar alivios cuando hay recesión. Las propuestas forman parte de #META, el programa de Metas Estratégicas para Transformar Argentina que abarca 10 propuestas de política pública.

CP