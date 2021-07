Pymes Industriales: la inflación, la tasa de interés, y el desempleo "limitan" el crecimiento

El Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) alertó este martes 6 de julio que hay tres problemas "que le ponen límite" al crecimiento: la inflación, el financiamiento caro para la producción, y la falta de creación de empleo.

"La inflación, el nivel de la tasa de interés y su impacto en el financiamiento productivo, y el desempleo en la Argentina son parte de un problema que atraviesa económico que debe ser corregido de manera transversal para poder alcanzar el desarrollo y no sólo recuperarse de la crisis”, planteó el Observatorio

En este marco, el presidente de IPA, Daniel Rosato señaló que venimos desde octubre con una reactivación que se evidencia “en forma sostenida y sustentable” pero que “no se ve reflejado en la generación de la cantidad de puestos de trabajo que debería ser”..

En ese sentido, el directivo admitió que las pymes industriales prefieren en muchos casos extender la jornada laboral antes que generar nuevos puestos de trabajo”, y al analizar las causas por las que eso ocurre, aludió que “hay cierto temor, algunos dicen falta seguridad jurídica, otros que se les complica”.

“Por eso, desde IPA venimos trabajando hace un par de años en impulsar un proyecto de fondo de indemnización y retiro universal” que promueve la creación de una caja que administre los fondos surgidos por el aporte de las Pymes, el Estado y, en una porción menor, por los trabajadores, para que esté a disposición de los empleados toda vez que se termine la relación laboral, ya sea por despido, renuncia o jubilación.

“Ese aporte va ir a una caja que sería de la ANSES que administraría esos fondos y que sirve para cubrir las indemnizaciones. Esto no significa que pretendemos cambiar las leyes de trabajo actuales, que haya una reforma laboral, o que vamos a quitarle derechos al trabajador. Todo lo contrario, nuestro proyecto que en su momento fue consensuado con algunos sindicatos tiene que ver con mejorar las condiciones del trabajador”, aseguró.

Qué es el Fondo de Indemnización y Retiro que proponen las pymes industriales

Al respecto, el dirigente recordó que cuando entre 2015 y 2019 cerraron 5.980 pymes industriales “dejó miles de trabajadores en la calle con 20 o 30 años de antigüedad, y no cobraron nada, porque la empresa quebró".

Durante la presentación del 8 informe del Observatorio IPA que se realizó en forma virtual, Rosato “alegó que “si estuviera este proyecto, eso no hubiera ocurrido”, y comentó que la iniciativa ya fue presentada a legisladores del Congreso, a asesores del Ministerio de Trabajo, y acotó que “hay que buscarle salidas a la informalidad, a la generación de puestos de trabajo por parte de las pymes, y entendemos que esta es una herramienta más”.

“El proyecto se ha discutido con varios gremios, donde hemos tenido buena aceptación, estamos dispuesto a discutirlo, para mejorarlo”, destacó Rosato, quien dijo que la respuesta recibida es que “lo están estudiando” con lo cual “estamos a la espera de que nos llamen”.

Financiamiento

Por su parte, el director del Observatorio IPA, Carlos Alonso, hizo hincapié en que “existe una enorme cantidad de pymes industriales que no acceden al financiamiento”, y afirmó que “que si queremos empezar a solucionar los problemas de empleo, la falta de dólares, solucionar la pobreza, tenemos que comenzar a financiar a la industria pyme”.

Las pymes bonaerenses piden despejar la "incertidumbre" para volver a crecer

Sobre esa cuestión, el informe del Observatorio IPA indicó que la tasa de referencia del Banco Central está en 45.44 puntos efectiva anual, y la calificó “incompatible con el crecimiento”. Como comparación puso a Alemania, en donde a mayo 2021 es del 0%, con un índice de inflación anual del 2.6%.

“La tasa de referencia es de 45 puntos, niveles altos, con lo cual el sistema financiero presta a tasas muy superiores a esta, y básicamente se dedica a financiar el consumo, esto no es nuevo, hace años que ha dejado de financiar al sistema productivo. Es urgente buscar una solución a la tasa de referencia y al direccionamiento del crédito, no solo para financiar proyectos de inversión, sino porque esta tasa hace casi imposible llevar a la inflación a niveles sustentables con un economía que se desarrolla”, planteó Alonso.

Respuesta del Gobierno

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo informaron que entre 2020 y 2021 el Ejecutivo lanzó líneas de financiamiento a las pymes por $225.468 millones. Según información provista por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, hay vigentes 29 líneas, entre ellas tres previas a la pandemia, once de asistencia por el Covid-19, y quince para la reactivación productiva.

Tipo de cambio

En otro orden, al ser consultados acerca del tipo de cambio, los industriales consideraron que "no vemos que haya un retraso, si bien este año a diferencia del anterior, el tipo de cambio no viene acompañando a la inflación de la misma manera, sigue siendo muy competitivo, con lo cual no vemos en el horizonte que se vaya a producir un atraso, entendemos que la política del gobierno es mantener este esquema". Asimismo, dijo que "no veo la posibilidad de una brusca devaluación, el Estado tiene las herramientas para que esto no suceda"

Respecto al impacto que puede tener la reapertura paritarias en la inflación y el consumo, el analista sostuvo que "un aumento en los sueldos de los trabajadores impacta en alrededor de 30 puntos en cuanto a los costos de la industria, pero a la vez tiene un enorme beneficio que es el aumento del consumo".

"En Argentina, el consumo explica el 80% del PBI, si no tenemos consumo, no hay industria, no hay economía, entonces es muy importante la recuperación del salario para la reactivación de la economía", resaltó.