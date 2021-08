Quién es Gabriela Uriburu Castillo, la primera mujer que preside una cámara minera

Gabriela Uriburu Castillo es una "rara avis" en la minería. O al menos debe haberlo sido hace más de 15 años cuando entró a trabajar en el sector minero en Catamarca. Hoy, con "muy buenas vivencias" como ella misma admite en una charla con PERFIL, es una "apasionada de lo que hace" y se convirtió en la primera mujer en asumir al frente de una gremial empresaria minera en el país. No lo vive como algo especial, pero no deja de animar a otras mujeres a sumarse a la actividad.

Comenzó su carrera en el sector de la minería en el Proyecto Minero Agua Rica, con apenas 23 años, incluso antes de recibirse de abogada y frente a la resistencia de su madre que le aconsejaba priorizar la formación. Hoy, es responsable de toda el área legal de Agua Rica y asegura que desde que entró a la empresa le fascinó la tarea. “En estos casi 15 años, lo que me llenó el alma es conocer a las personas con las que tuve la posibilidad de trabajar, de los cuales cada una me inspiró y me aportó conocimientos. Con todos los que me crucé en este ambiente aman y apoyan la minería, por eso siento que me apasiona tanto", describió.

Uriburu Castillo es Responsable del Área Legal del Proyecto Minero Agua Rica, Vicepresidenta 5ta de la Comisión Ejecutivo de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM); Integrante de la comisión de género en la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y Vocal de la Comisión Directiva de WIM (Woman in Mining Argentina)

A nivel nacional, en la Cámara de Empresas Mineras (CAEM) están representadas todas las firmas del rubro que desarrollan su actividad en el país y, a su vez cada provincia conforma una cámara provincial. En este universo se inserta el rol de Gabriela, como presidente de la Cámara de Catamarca.

-¿Por qué se te ocurrió ingresar a un rol tan ejecutivo?

-En el momento en que lo decidí fue desafiante porque tenía un bebé de meses y una nena de cuatro años y yo ya formaba parte de la CAEM. Tenía también una gran responsabilidad dentro de la empresa, pero sabía que era una oportunidad, porque me daba la posiblidad de mostrar mi experiencia, mi trabajo. Gracias a Dios, tuve el apoyo de mi familia. Acá, en Catamarca, todos nos conocemos y también la posición de la gente me ayudó a tomar esta decisión. Tengo la posibilidad de transmitir las enormes potencialidades que tiene nuestro territorio para el desarrollo y crecimiento de nuestra gente. Hay que entender y seguir trabajando la minería como una construcción social entre lo que es la empresa, el Estado y la comunidad.

- ¿Cuándo llegaste a la presidencia de la CMC?

-Desde noviembre de 2019. Son dos años de gestión, con lo cual en noviembre próximo se renuevan las autoridades.

-¿Cómo caracterizás al sector minero argentino?

-La minería es una de las actividades productivas que atrae mayor inversión al país. Siempre produjo ingresos para las arcas del gobierno, mediante la mejora de servicios y empleos, especialmente en comunidades locales, a través del aumento de la demanda de bienes y servicios en las economías regionales. Hay una gran cantidad de oportunidades y beneficios sociales que presta a la comunidad, como es el empleo en la industria y lo relacionado a servicios y materiales de construcción.

-¿Por qué hay desconocimiento sobre la minería siendo una de actividades que generan más divisas para el país?

-Hay falta de comunicación, aunque creo que es más cosa del pasado. Hoy hay una dinámica diferente. Se está trabajando mucho en comunicar qué se hace en cada uno de los proyectos. Desde la Cámara empezamos a avanzar en la comunicación de los tema a través de redes sociales para mostrar lo que hace cada empresa y en el estado en que se encuentra cada uno de los proyectos, porque eso también ayuda a evaluar a los proveedores y a quienes prestan servicios. También avanzamos en dar a conocer los aportes de las empresas a la comunidad y ayudamos a trasparentar las inspecciones que hace el Estado. Todo eso se empezó a comunicar en los últimos años. Lo han hechos todas las cámaras y también lo está implementando el Estado, poniendo la información a disposición de la gente.

-¿Qué representa la minería en Catamarca?

- En Catamarca tenemos 11 proyectos mineros en distintos estados. Por ejemplo, uno de los que mayores inversiones tiene es Fénix, de Livent, que está en etapa de explotación de litio. También están los de Agua Rica y La Alumbrera en etapas avanzadas, con inversiones muy importantes por US$ 2.800 millones durante su desarrollo y construcción. Y US$ 1.100 millones más en la etapa de producción, durante 26 años.

- ¿Qué cantidad de personas están vinculadas a la minería?

- Hay un gran porcentaje de personas vinculadas. Se generan como pequeñas ciudades con oficios y profesionales, licenciados, técnicos en higiene y seguridad, especialistas en recursos humanos, psicólogos, veterinarios, médicos, etcétera. La minería explica que hay trabajos para todos. A través de CAEM queremos seguir trabajando en la inclusión para que todas las empresas vayamos involucrando distintos actores. Constantemente se está buscando personal. Van variando las profesiones y en Catamarca hay una inclinación de contratacón de mano de obra local.

-¿Hay mayor presencia de las mujeres en la minería?

-Hay mucha mayor presencia. Las mujeres se están animando mucho más a trabajar en este área. La minería siempre demostró que no es un trabajo solo para hombres. Hay técnicas en distintas materias como en topografía, en higiene y seguridad, en recursos humanos, en compras, en logística. También psicólogas, veterinarias, profesoras de educación física. Incluso hay mujeres que operan camiones de alto tonelaje, equipos pesados del tamaño de un edificio. Es un esfuerzo por el cual las admiro. Definitivamente hay una participación cada vez mayor de las mujeres en esta industria.

- ¿Qué podes contarnos sobre el proyecto de cobre-oro Agua Rica?

-Agua Rica es un proyecto que está en integración con Minera La Alumbrera. Se lo conoce como MARA. Esta integración está creando una sinergia significativa, combinando la infraestructura existente de Minera La Alumbrera, incluidas las instalaciones de procesamiento y almacenamiento, totalmente autorizadas. Con esta nueva integración se pretende aprovechar la infraestructura existente, y mejora la economía del proyecto simplificando la concesión de permisos. También reduce la huella ambiental del proyecto y mejora el valor ambiental del mismo. Ambientalmente se encuentra con todos los permisos para realizarse.

