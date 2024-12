PAMI: la quita de remedios gratis afecta a uno de cada cinco jubilados

Esta semana se conoció otra noticia en la larga lista de las que, este año, tuvieron impacto en los jubilados: PAMI anunció que restringirá el acceso de los afiliados a los cinco medicamentos con cobertura total que la obra social ofrecía por mes, bajo la condición del cumplimiento de nuevos requisitos, como cobrar haberes menores a $ 390 mil. Para Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, entre los retrocesos de un sector ya golpeado como el de los jubilados –el veto a la reforma previsional, la no actualización del bono y la suspensión de más de 40 drogas con cobertura del 100%–, una de las cosas más graves es el discurso instalado y repetido entre quienes, en teoría, son merecedores de la jubilación y los que no.

“Lo puso en esos términos el director de Anses hace unos días: el tema de la separación entre los ‘puros’ y los ‘impuros’, suponiendo que los de la mínima entraron todos por moratoria, cosa que no es así: un autónomo que pagó como empresario va a la mínima y muchos que entraron por moratoria porque tenían 25 años de aportes y nunca más pudieron ingresar al mercado laboral formal, también”, opinó el gerontólogo.

Como parte de esa división entre quienes se merecen la jubilación y los que no, el Gobierno anunció que el bono se mantendrá en $ 70 mil en 2025. “Eso da la sensación –solo la sensación– de que los ‘puros’ van a ganar más que los ‘impuros’”, agregó.

Los nuevos requisitos para acceder a cinco medicamentos mensuales con la cobertura del 100% podrían impactar en alrededor de 800 mil y un millón de jubilados de los cerca de 5 millones que tienen PAMI. Por ahora todo se transformó en incertidumbre y en largas filas para hacer consultas ante la Defensoría. Para realizar los trámites, las condiciones que impuso la obra social incluyen contar con ingresos menores a una jubilación mínima y media, no estar afiliado a una prepaga, no ser propietario de más de un inmueble ni tener un vehículo con menos de 10 años de antigüedad.

“Son las imágenes que se ven: gente desesperada, gente que se siente al borde del abismo en una edad donde deberíamos estar en otra situación”, explicó a PERFIL María Dolores Merlo (71), que cobra un poco más que la mínima, pero que hace tres meses, por demoras en los turnos de consulta médica, no puede tomar todos los medicamentos que debería.

“Los remedios para la presión aumentaron un 100% de un mes a otro. La pastilla que tomo para el colesterol directamente no la compro. Solamente compro lo que tomo para la presión y el tema cardíaco”, aseguró.

“Yo tomo levotiroxina. Hasta este mes PAMI me cubrió todo, espero que siga, porque si bien es una de las medicaciones más económicas, aumentó mucho”, aseguró a PERFIL Juana González (72), que cobra la mínima. “También tomo una pastilla para la circulación, eso me lo cubría un 40%, y uso una pomada para la parte externa de mi pierna, pero ya en la farmacia me dijeron que posiblemente eso ya no me lo van a cubrir, porque PAMI considera que es algo estético”, comentó.

“Me quiero comprar una caja de analgésicos, porque lamentablemente a veces a uno le duele la cadera, le duele el brazo, la cabeza. Antes me cubría también eso, no todos los meses, pero una vez por año me daban una caja y eso yo lo tenía todo el año. Tal vez eso es lo que creen que uno se los da a los nietos”, sintetizó.

“Hemos perdido la alegría. Es una mala noticia diaria, todos los días lo mismo. Y parece que no, pero influye mucho en el carácter”, detalló por su parte Elisa Kuperman (75), que se recuperó de una enfermedad y cobra la mínima.

“Por supuesto que con el dinero de la jubilación no me arreglo, estoy dando clases de cerámica. Aparte, cuando tengo metal para vender voy a Libertad y vendo cosas de plata, y aun así no llego. En este momento estoy con las monedas contadas hasta el día que cobro. Este es un gobierno perverso y disfrutan con eso”, opinó.

“Yo seguramente me voy a quedar sin el descuento porque tengo casa propia y una heredada compartida con mis sobrinos”, agregó Adriana Inés Todaro (70), que cobra más que la mínima y que, por eso mismo, no sabe cómo le va a afectar la nueva medida. “Va a ser un gasto adicional del que yo venía cuidándome”, concluyó.

“Un jubilado que no puede afrontar los gastos fijos de su vivienda y que tiene un terreno heredado de la familia supuestamente es pudiente”, detalló Semino.

“Lo que pedimos desde la Defensoría es que se deje de lado esta resolución y que se aplique la vía normal de excepción, que es simplemente la prescripción del médico tratante y los datos que ya tiene Anses, con lo que el jubilado no debería hacer ningún trámite”, afirmó Semino.

El de la salud es el tema más frecuente de atención en la Defensoría. El 80% de las consultas tienen que ver con prácticas médicas, cobertura de medicamentos e intervenciones quirúrgicas. La medida de esta semana generó angustia y preocupación, aunque todavía no se notificaron casos concretos.

“En términos de ajuste es mucho más grave la desaparición de 44 moléculas que nunca explicó PAMI qué medicamentos representan. Una molécula puede representar 10 o 20 medicamentos”, agregó.

“El Gobierno pregona el libre mercado, la competencia. Bueno, que compitan los precios de los medicamentos. ¿O no hay liberalismo para los que financian la política?”, cerró Semino.