Receta electrónica en Argentina: dudas y respuestas tras su primer mes en vigencia

Desde el 1° de enero de 2025, la receta electrónica se convirtió en la única modalidad válida para la prescripción de medicamentos en Argentina. A un mes de habilitarse, los usuarios comienzan a observar beneficios como la modernización de las prescripciones, mayor seguridad y más eficiencia en el sistema de salud.

Sin embargo, como toda nueva implementación, aún no hay cifras oficiales para analizar el sistema y surgen preguntas tanto en usuarios como en farmacias, que deben incluir softwares y otros sistemas para aceptar estas recetas.

Cómo se obtiene una receta electrónica

A partir de 2025, cuando un paciente recurre al médico y necesita un medicamento recibe una receta electrónica.

Todos los profesionales pueden emitirlas siempre que tengan una matrícula habilitada por el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino. “Solo tienen que bajar alguna de las aplicaciones aprobadas por el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias para emitir recetas electrónicas, una de las más utilizadas es RCTA.

"Se dan de alta y comienzan a usar el sistema”, explica Fabián Perfetti, cofundador y director de Streambe, firma de ingeniería de software especializado en el desarrollo de tecnología para el sector de la salud.

Al igual que la receta en papel, la electrónica requiere de información relacionada al paciente.

Entre los datos a completar se encuentran los relacionados con:

el profesional de la salud,

la identificación del paciente,

la descripción del medicamento,

el diagnóstico,

la fecha de emisión y

la firma digital del profesional.

Además, uno de los códigos de barras que se genera en la receta significa que ésta ya está validada por la prepaga y puede ser dispensada en la farmacia. Y, a su vez, tiene un QR para que la farmacia pueda validarla.

Tranquilidad para los pacientes: “Las recetas en papel siguen siendo vigentes por 30 días desde su emisión”

“El paciente recibe la receta por email y Whatsapp y no hace falta que tenga la app. Un beneficio importante es que antes el médico perdía mucho tiempo pidiendo la información pero ahora se automatiza porque ingresa el número de teléfono del paciente y éste lo completa”, señala Perfetti. Y agrega: “Al médico le llegan los datos, que están protegidos y no se comparten y hace la receta. Después, la persona va a la farmacia y listo. Si hay un error, el paciente se comunica con el médico o el centro de atención para editar los datos, generar una nueva receta y subirla nuevamente al sistema”.

Cuánto tiempo es válida la receta electrónica

Una duda que surgió durante este mes es cuánto dura la receta electrónica.

Para no generar confusiones, se estableció que las fechas sean iguales a las recetas en papel. De esta manera, se sostienen

los 30 días para medicamentos,

60 días para estudios o prácticas médicas y

hasta 90 días en tratamientos crónicos.

Como la implementación obligatoria es reciente, se decidió que haya un período de 180 días de vigencia para las recetas de papel.

Por lo tanto, las que fueron emitidas antes del 31 de diciembre y aún se encuentran en el período de vigencia, pueden usarse.

“La idea es que la receta física desaparezca, pero hay excepciones, que no son muchas, pero existen porque es un proceso de adaptación que lleva tiempo. Si no hay señal o la persona no tiene un dispositivo, se puede imprimir y validar manualmente. Internet es una cuestión a tener en cuenta, sobre todo en lugares remotos donde suele haber datos a través de antenas, pero puede caerse la red.

Qué más tener en cuenta de la receta electrónica

La implementación del sistema para la receta electrónica comenzó hace varios años y la Ley terminó de validar que todas las herramientas están disponibles para su utilización. Esto significa que tanto las aplicaciones para los profesionales como los softwares para prepagas y farmacias funcionan y están integrados. Por lo tanto, salvo casos particulares, todo el sector debe garantizar su uso para los pacientes.

“Las recetas electrónicas facilitan la compra de medicamentos porque reducen los tiempos de espera, son más legibles y, del lado del médico, es mucho más cómodo porque sabes cuantas recetas se hicieron, que se recetó, etc. Hay un registro y te da información al instante”, reflexiona Perfetti. Y continúa: “Por otro lado, la receta papel se puede perder u olvidar. Todo está yendo a mobile y es más cómodo tener los documentos en el celular”.

En paralelo, las farmacias, ya cuentan con plataformas integradas que pueden recibir miles de recetas por día. “Las liquidaciones son más rápidas y se reduce la burocracia, las auditorías y la logística, que queda automatizada”, resalta el director de Streambe. Y suma para finalizar: “Y quedan varias innovaciones tecnológicas y mejoras por realizar dentro del sistema de salud. Algunas de ellas, saldrán a la luz en 2025”.

lr