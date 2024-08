Respaldo y dudas sobre el futuro económico del gobierno en el primer aniversario de Canal E

Con el objetivo de celebrar el primer aniversario de Canal E, el primer canal de noticias económicas de la Argentina Jorge Fontevecchia, Cofundador de Editorial Perfil, entrevistó a los economistas Carlos Melconian y Gerardo Della Paolera en el auditorio del Malba, donde estuvieron presentes representantes de la política, la economía y el empresariado local.

Tanto Della Paollera como Melconian expresaron sus coincidencias y diferencias con respecto a la marcha del plan económico que llevan adelante el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

“Lo de los fideos con tuco está totalmente ratificado hoy. No va a haber fideos con tuco. Si no tenes dólares no podes dolarizar”, lanzó el economista Carlos Melconian.

El ex presidente del Banco Nación aclaró que al menos hacia “una dolarización prolija, no”. En relación a la alternativa de la dolarización endógena, sostuvo que nunca hubo una gran explotación al respecto. “Tampoco creo que sea una cuestión que tenga en mente. Es más no contradecir eso que en ir camino a dolarizar”, dijo.

En esa línea, Melconian comentó que el camino es largo pero celebró parte de la restricción en la política monetaria de eliminar las “canillas” de emisión.

“Cerró la camilla uno de déficit fiscal, cerró la canilla dos definida por la el déficit cuasi fiscal y en una ansiedad que no justifico, de liquidar la tasa de inflación, cerró la canilla tres. Con la canilla tres dejó de comprar dólares”, sumó y añadió que “afortunadamente no se van a cerrar las tres canillas. Este presidente cerró la más nefasta, que es la fiscal”.

En ese escenario de depresión, de inflación y falta de competitividad por atraso cambiario, “no llega”, lanzó. “Con este deslizamiento que ha tenido el real hubiéramos estado dolarizados”.

