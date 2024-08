Dick Morris: “Trump cambió un poco, maduró. Es más experimentado, razonable y menos terco”

—¿Cómo es trabajar con Donald Trump y ser su asesor político, es un candidato que escucha sus consejos?

—Donald Trump es su propio creador.

—¿Pero cómo es trabajar con él?

—De hecho, hay una maravillosa línea de Winston Churchill que se aplica a él. Dice: un hombre hecho a sí mismo es quien adora a su creador.

—Usted fue asesor de Donald Trump en las elecciones que lo llevaron a la presidencia en 2016, ¿qué nos puede contar de ese Donald Trump emergente que ganó las elecciones en 2016 y el Donald Trump actual, candidato republicano nuevamente, con la experiencia de un mandato presidencial y una derrota electoral en 2020?

—Donald Trump ha cambiado un poco, ha madurado. Es más experimentado, más razonable y es menos terco. Y ha aprendido de la experiencia, eso es importante. También creo que el intento de asesinato lo ha hecho ser más reflexivo y más filosófico sobre el mundo. Pero decir que yo creé a Donald Trump es un error. De hecho, creo que si comparo mi influencia sobre el presidente Bill Clinton con mi influencia sobre el presidente Donald Trump, fue mucho mayor sobre Clinton que sobre Trump. Porque hay mucho sobre lo que Trump no necesita consejo. Tiene muy claro lo que cree y lo que no cree, lo que quiere hacer, lo que no quiere hacer. Es mucho menos una pizarra en blanco que Clinton. A Clinton, si algo era importante políticamente, podías aconsejarle que lo hiciera. Pero con Trump, él va a hacer o no hacer algo, basado en lo que piensa y lo que quiere. Es mucho más independiente y necesita menos asesores.

—Mencionó a Bill Clinton, usted perteneció al Partido Demócrata hasta 1996, cuando decidió abandonar el partido y pasar a formar parte del Partido Republicano, ¿qué provocó ese cambio?

—Ronald Reagan lo dijo de la mejor manera: “Yo no abandoné el Partido Demócrata, fue él quien me dejó a mí”.

—¿Y por qué?

—Porque el partido se movió tan a la izquierda, que se volvió casi irreconocible. Y para alguien que trabajó para Clinton y ahora trabaja para Trump, el Partido Demócrata ha cambiado mucho. Siento que estoy de pie en medio del campo de juego y el partido se ha movido a mi alrededor totalmente a la izquierda. Así que donde yo solía pararme, ahora estaría más allá de la línea de gol. La línea de las cincuenta yardas en medio del campo ya no es el centro para los demócratas. Se han vuelto tan a la izquierda y tan fuertemente, en sus palabras, progresistas, en mis palabras, radicales, que no podría reconocer al partido si me pusieran en el centro ahora mismo.

—¿Por qué cree que el Partido Demócrata se corrió tan a la izquierda, qué explicación le encuentra?

—Es difícil de decir. Creo que lo principal que puede haberlo motivado es un cambio en su electorado. Básicamente fueron tomados por la extrema izquierda. La extrema izquierda se unió a los votantes negros, dominó sus primarias y derrotó a los moderados y a la gente que no era de extrema izquierda. Y la gente que era de extrema izquierda se convirtió en la fuerza dominante en el Partido Demócrata. Creo que la otra cosa que cambió es que ellos mismos evolucionaron personalmente. Cuando trabajé para Clinton, el Partido Demócrata quería que la gente que recibía asistencia social trabajara para obtener sus prestaciones. Ahora no. Cuando trabajé para los demócratas, eran muy agresivos con la delincuencia y la lucha contra el crimen. De hecho, la ley de sentencias de los republicanos, contra la que los demócratas corren, fue aprobada bajo Bill Clinton y fue derogada bajo Biden. El partido ha cambiado su posición en muchos temas y se ha movido muy decisivamente a la izquierda.

—Las últimas semanas en la política estadounidense fueron una vorágine política, ¿cuánto y cómo cambió la campaña electoral de Trump desde que el presidente Joe Biden renunció a su candidatura para ser reelegido presidente, y entró en juego la postulación de la actual vicepresidenta, Kamala Harris?

—Está cambiando mucho, como hablamos, porque tenemos un nuevo objetivo. Joe Biden, estuvimos lidiando con este político americano que estuvo durante décadas, treinta o cuarenta años, y es una persona muy conocida. Pero Kamala Harris es nueva, y cambia sus posiciones constantemente. Por ejemplo, una vez se opuso al fracking, ahora dice apoyarlo. Ella solía oponerse a la sentencia obligatoria, ahora dice estar a favor. En una serie de cuestiones ha cambiado su posición para hacerse más popular, y así Kamala Harris es una especie de blanco móvil en ese sentido. Si tiene una posición, solo tienes que esperar una hora o dos y la cambiará.

—En principio, las encuestas indican que el intento de asesinato sufrido por Trump hace pocas semanas lo favoreció creciendo en un 6% la intención de voto. ¿Cómo impactó el intento de asesinato en la campaña de Donald Trump a la presidencia?

—Creo que hizo de Trump una figura mucho más simpática de lo que nunca había sido. Una de las constantes en la imagen de Donald Trump es que el número de personas que decían “hace un buen trabajo, estoy de acuerdo con sus posturas y creo que es un buen presidente” superaba al número de personas que decían “me cae bien y estoy a favor a él”. Ahora ocurre lo contrario, hay más gente que dice que le gusta personalmente, incluso que aprueban sus posiciones sobre dferentes temas. Así que se ha vuelto mucho más popular personalmente.

—¿Qué piensa de J.D. Vance, el compañero de fórmula elegido por Trump?

—Creo que Vance representa a un grupo de estadounidenses que la mayoría de la gente no conoce. Ellos viven en las montañas de Kentu-cky, Ohio y Wisconsin. Nosotros los llamamos “hillbillies”, que es una especie de frase despectiva. Pero Vance escribió un libro en el que decía que él mismo es un hillbillie, fue un éxito de ventas llamado Hillbilly Elegy. Habla de la gente que se ha quedado atrás, a la que los estadounidenses no prestan atención. Trump lo ha hecho, y su selección de Vance es una muestra de ello.

ASESOR DE DONALD TRUMP.

—El candidato a vicepresidente de Trump, J.D. Vance, salió de la Convención Republicana con el peor índice de aprobación de cualquier otro candidato a vicepresidente desde 1980 según la cadena CNN. ¿Existe la posibilidad de que Trump se deshaga de Vance y busque un plan B?

—No hay ninguna posibilidad, ni siquiera una ligera. Vance y Trump se caen bien. Entienden lo que están haciendo. Y ambos están decididos a iluminar a los estadounidenses olvidados. En Estados Unidos tenemos las dos costas, la del este y la del oeste, California y Nueva York. Y en medio, hay estados a los que la mayoría de los demócratas no prestan atención. Se llaman “flyover country”. O vives en Nueva York o cerca de Hollywood. Si vives en el medio, nadie te presta atención. Y estamos decididos a que la gente de esa zona tenga voz, y esa voz será el Sr. Trump.

—En la Convención Republicana en Milwaukee, Trump se convirtió en la primera persona en conseguir tres nominaciones consecutivas para la presidencia de los principales partidos desde Franklin Roosevelt. ¿El republicanismo se ha convertido en sinónimo de trumpismo?

—Creo que el trumpismo se ha apoderado del Partido Republicano. El Partido Republicano solía ser un partido de gente muy rica que se reunía en clubes de campo, se relacionaban entre sí y prestaban poca atención a la persona promedio. Ahora el Partido Republicano está compuesto por obreros de fábricas y trabajadores agrícolas, gente que trabaja con sus manos, y se ha convertido en un partido no de la élite, sino de la clase trabajadora.

—¿Cuánto ha afectado a la figura de Donald Trump la condena reciente en el caso de Stormy Daniels?

—Eso hizo que la gente sintiera que era una víctima, que estaba siendo discriminado por el establishment. Vieron los cargos como falsos, vieron el proceso que lo condenó como defectuoso. Y provocó una verdadera reacción que trajo una intensidad a Trump que no era tan intensa antes.

—Si Trump llegara a perder las elecciones el próximo noviembre, ¿cree que podría ocurrir algo similar a lo ocurrido el 6 de enero de 2020, cuando una turba enfurecida invadió el Capitolio en rechazo al resultado electoral que daba la victoria a Joe Biden?

—El 6 de enero en realidad no pasó nada. Hubo una manifestación que se convirtió en disturbios. Pero fue sin armas, y la gente ha tratado de sacarlo de toda proporción y decir que fue una revolución. Si Trump pierde, los partidarios lo aceptarán pacífica y felizmente y vivirán bajo un nuevo presidente. Pero creo que con la ventaja de Trump y el fuerte apoyo de Trump, tendrían que estar seguros de que esta elección se decidió honestamente y no fue amañada, como mucha gente piensa que fue la última.

—¿Cuáles son los planes de Trump para un segundo gobierno? ¿Sería una continuación de las políticas de su primer mandato o sería algo nuevo y diferente?

—Sería algo bastante nuevo. Él sabe que, como presidente, a veces fue simpatizado y a veces incluso derrotado por la burocracia, por la gente permanente que trabaja para el gobierno. Está decidido a que esta vez sea él quien dirija el gobierno, no ellos. Parte de esto fue una decisión de la Corte Suprema hace una semana o dos, que dijo que el presidente tiene un amplio poder sobre las personas que trabajan para el Poder Ejecutivo. Puede contratarlos o despedirlos a voluntad. Trump va a usar eso para asegurarse de que la gente que está en la rama ejecutiva del gobierno crea en él y en su agenda. Trump va a ser mucho más libre con sus políticas. Lo segundo es que Trump está absolutamente decidido a aumentar la producción de petróleo estadounidense. Cree que el petróleo que tiene Estados Unidos es su arma más potente y seria, y que todo el ejército combinado no es tan poderoso como nuestro petróleo y nuestro gas. Él cree que el principal problema de nuestra economía fue que la administración Biden no nos dejó ampliar nuestra producción de petróleo o de gas. Y está decidido a hacerlo. Será un verdadero cambio de juego para todo el mundo.

ELECCIONES PRESIDENCIALES EN ESTADOS UNIDOS.

—Uno de los puntos de la Agenda 47 de Trump, publicada en su página web, es utilizar el “poder de embargo” para reducir la burocracia federal y lograr ahorros masivos, y que la manera en que lo hará sería reduciendo impuestos, lo que ayudaría a detener la inflación y reducir el déficit. ¿Podría explicar a nuestros lectores en qué consiste el poder de embargo?

—Hemos aprendido como país que cuando aumentas los impuestos reduces los ingresos. Y cuando se reducen los impuestos aumentan los ingresos. Lo contrario de lo que uno pensaría. Cuando Reagan y Trump recortaron los impuestos, los ingresos del gobierno aumentaron sustancialmente porque el capitalismo funciona de esa manera. Hay menos regulación gubernamental, hay menos impuestos, por lo que la gente es mucho más capitalista, mucho más dispuesta a asumir riesgos y a hacer inversiones. Los ingresos aumentan, incluso cuando el porcentaje del gobierno disminuye. Los demócratas están tan enamorados de su burocracia. La mayoría de los burócratas votan a los demócratas, y forman parte de los sindicatos que apoyan a los demócratas. Y han perdido de vista a la gente a la que intentan ayudar. Mientras que Trump cree que si reduces los impuestos y reduces el papel del gobierno, vas a aumentar la capacidad del gobierno para ayudar a la gente.

—Si algo ha quedado demostrado en las últimas semanas en la política estadounidense, es que los debates presidenciales realmente pueden importar. ¿Va a haber un debate entre Kamala Harris y Donald Trump?

—¡Oh!, Trump masacrará a Harris en el debate. Harris sabe muy poco de política estadounidense o de asuntos públicos. Ella dijo recientemente que Corea del Norte era un aliado de Estados Unidos. Corea del Norte, no Corea del Sur. Y sigue cometiendo errores importantes. Creo que su conocimiento del gobierno es muy limitado, y el de Trump es muy grande. Trump lo sabe todo y ni siquiera necesita notas para hablar de ello. Harris está mucho menos informada.

—Las campañas de Trump y Biden, antes de que él renunciara a la reelección, habían acordado un debate para el próximo 10 de septiembre, organizado por ABC News. Trump declaró al respecto que “no estaba muy emocionado” por participar de un debate organizado por ABC y que debería trasladarse a Fox News. ¿Por qué sería distinto y por qué estaría dispuesto a debatir en Fox y no en ABC?

—Porque ABC apoya a Harris, y ABC haría todo lo posible para perjudicar a Trump en el debate. Tendrían un moderador que haría preguntas destinadas a ayudar a Harris y perjudicar a Trump. Y es como si Trump estuviera debatiendo con dos personas a la vez, la cadena ABC y su oponente. Él quiere una lucha justa, y solo va a conseguir eso en Fox News. No lo conseguirá en la cadena ABC.

—Independientemente de lo ocurrido en el último debate presidencial, ¿considera que los debates presidenciales pueden definir una elección?

—Creo que será muy importante. No creo que tenga necesariamente el mismo efecto que tuvo el último debate, porque la gente se sorprendió cuando vio lo viejo y mentalmente disminuido que estaba Biden, que estaba demente. Cuando vieron eso, no pudieron votarlo, y lo abandonaron rápidamente. No es la misma situación con Harris. Pero creo que ayudará a Trump, porque demostrará el conocimiento de Trump de los temas y su dominio de ellos, frente a la muy limitada apreciación de Kamala de los problemas a los que nos enfrentamos.

—¿Qué piensa del retiro de Joe Biden de la candidatura a su reelección?

—Ya era hora, claramente era incapaz de hacer el trabajo. También creo que debería dimitir como presidente. No está dispuesto a tomar posiciones fuertes en temas importantes. Por ejemplo, dejó que Maduro fuera elegido en Venezuela, mientras que cuando estaba en su sano juicio, impuso sanciones a Venezuela. Biden no está del todo bien mentalmente, por lo que se convierte en un cuidador, no en un presidente. Mantendrá las cosas como están y se asegurará de que nada explote. No podemos tener un presidente así. Necesitamos un presidente que sea un líder fuerte, y Biden ya no lo es.

—¿Cree que Kamala Harris pueda ser un rival más difícil a derrotar en las elecciones que el presidente Joe Biden, si la Convención Demócrata la confirma como candidata, algo que aparentemente estaría confirmado?

—Harris será mucho más fácil de derrotar, porque no está mucho mejor preparada. No sabe tanto, y toda su campaña se basa en su imagen de sonreír mucho y reír mucho, y muy poca sustancia. Y creo que cualquier comparación entre los dos, mostrará lo superior que es Trump. La otra cosa es que Trump tiene un historial muy bueno como presidente, y puede contrastarlo con el hecho de que Harris no haya hecho casi nada como vicepresidenta. Puede contrastar su historial como presidente con el de Harris como vicepresidenta y demostrar lo poco cualificada que está.

GEOPOLÍTICA Y POLÍTICA EXTERIOR DE ESTADOS UNIDOS.

—¿Cree que si no hubiera sido por las circunstancias extraordinarias en las que se convirtió en la candidata demócrata, la retirada de Joe Biden por cuestiones de salud, Kamala Harris nunca hubiera sido elegida por la Convención Demócrata, y que es el reemplazo más obvio y fácil, pero no el ideal?

—Sí, creo que es cierto. Hay que recordar que Harris se postuló para presidenta en 2020 contra Joe Biden, y ella perdió las primeras cuatro primarias, fue absolutamente destruida en la campaña. Tuvo que retirarse antes de que se emitieran los primeros votos. Ni siquiera pudo pasar el corte final para aparecer en la papeleta, y mucho menos ganar. Así que pensar que de repente se ha transformado porque se convirtió en vicepresidenta con Biden, creo que no es acertado.

—Una encuesta reciente del “New York Times”/Siena College, daba un punto porcentual de diferencia entre Trump y Harris, a favor de Trump, contra los seis puntos porcentuales de diferencia en la anterior encuesta, ¿coincide con sus encuestas?

—Si algunos de sus lectores están casados, creo que hablarían de la diferencia entre las primeras semanas de su matrimonio, cuando todavía estaban en la luna de miel, y cómo es ahora después de haber estado casados por un tiempo. Y creo que eso es lo que están viendo aquí.

—A diferencia de campañas anteriores y con Biden retirado del escenario político futuro, donde su edad era el tema principal, y la de Trump también, ahora no parece haber un gran tema de campaña, como fue por ejemplo en 2020 con la pandemia del covid o el Black Lives Matter, ¿cómo lo ve usted?

—La edad no es un gran factor, porque Trump es tan vital y enérgico y fuerte, y nadie cree realmente que esté listo para la jubilación, como hicieron con Biden. Sin embargo, creo que tu pregunta también se refería a la raza. Trump ha logrado avances muy importantes entre los latinos y los negros. Está liderando entre los hispanos y básicamente empatado entre los afroamericanos. Eso es importante, y creo que va a cambiar la naturaleza del panorama en las elecciones.

—A principios de 2020, Kamala Harris se estaba recuperando de su fallida campaña a la presidencia. En agosto la Convención Nacional Demócrata se reunirá para confirmar o no a Kamala Harris como la candidata presidencial del partido. ¿Qué piensa del ascenso de Harris en apenas cuatro años?

—¡Oh, sí!, absolutamente. Sí. Están atascados, y han hecho su elección.

—Biden en su momento fue elegido el candidato demócrata por sus inclinaciones moderadas, por ejemplo, sobre el racismo, ¿cree que Kamala Harris es una demócrata más radical?

—Harris es mucho más radical, está muy a la izquierda. Se opone a las sentencias fuertes para los criminales. Incluso dijo que cuando la gente entra ilegalmente a Estados Unidos, no son criminales, no pasa nada. Luego ella, como fiscal general de California, se opuso al uso de la pena de muerte, incluso cuando un oficial de policía fue asesinado. Creo que California y San Francisco, de donde ella viene, tienen la reputación de ser muy radicales y muy a la izquierda en materia de drogas y sobre la delincuencia y las cuestiones sociales. Harris es así, no creo que Biden lo fuera.

—En nuestro reportaje anterior, que realizamos en octubre del año pasado, antes de las elecciones presidenciales en Argentina, usted criticó a Milei y su propuesta de dolarización, también afirmó que con Milei la inflación se dispararía y que su idea fracasaría: Llevamos ya siete meses de gobierno de Milei, ¿cómo lo ve desde afuera y cómo ve la relación entre Trump y Milei?

—Creo que ambos han sido presidentes exitosos, y ambos están decididos a tomar medidas para detener la inflación en el caso de Argentina y no volver a iniciarla en el caso de Estados Unidos. Creo que el historial de Milei hasta ahora en Argentina es sólido y bueno. Parece haber controlado la inflación, que era el principal problema de la economía argentina. Parece haber recortado el gasto de los estados y las provincias, que era la causa de la inflación. Todavía es pronto para juzgar a Milei, pero hasta ahora creo que está haciendo un muy buen trabajo.

—¿Qué piensa del apoyo que recibió Javier Milei de parte de Donald Trump y de Elon Musk?

—Creo que la relación es muy buena. Musk ha cambiado Twitter, o X, como él lo llama, sustancialmente, y lo ha hecho mucho más un vehículo de comunicación, no una máquina de propaganda, que era la forma en que estaba bajo los demócratas.

