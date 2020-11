Santiago Bulat: "Hay que bajar la presión impositiva"

Santiago Bulat afirmó que “hay bajar la presión impositiva” y “generar empleo de calidad”, entre las propuestas que planteó en las jornadas de Experiencia IDEA Management que se realizaron hoy vía internet y terminarán mañana

El economista y su quipo de IDEA realizaron un video en el que se hacía un racconto de lo sucedido económicamente desde el inicio de la Democracia hasta hoy y que presentaron la iniciarse la exposición

Luego del mismo, Bulat indicó que “nuestro país no está bien” y destacó las permanentes “crisis autogestionadas” por los mismos argentinos.

Advirtió sobre la falta de ideas de largo plazo señaló la constante tendencia a “caer en desequilibrios macroeconómicos que tratamos de paliar con medidas de corto (plazo) que resultan insuficientes”.

“Hay que reducir la presión fiscal tributaria ya que (como está hoy) atenta contra la generación del trabajo formal. Se debe ampliar la base de los contribuyentes”, indicó en referencia a la lucha contra la evasión.

“Si no ahorramos localmente, si no invertimos localmente, se vuelve una utopía crecer. Si no invertimos es inviable”, dijo.

Empleo y seguridad jurídica

Y destacó que “se necesita imperiosamente que la Argentina genere empleo de calidad. Hace diez años que el empleo de calidad viene cayendo. Es necesario generarlo y que tenga amplia diversidad e inclusión”.

Para esto apuntó que “hay que preparar a las generaciones futuras para los desafíos que vienen”.

También afirmó que hay que sostener la seguridad jurídica, hay que garantizarla. “Se deben sostener las reglas en el largo plazo para asegurar la inversión”, advirtió.

También habló de racionalizar el gasto público hasta llegar a un superávit sostenible y señaló la necesidad de llegar a una inflación de un dígito. “El Banco Central debe cuidar el valor de la moneda”, agregó.

Indicó que se debe aumentar el volumen de las exportaciones, de lo contrario “no podremos aumentar el consumo”.

Señaló que hay que “mejorar la competitividad. Este es un tema clave” y ejemplificó que en la región estamos “en el último puesto” en este tema.