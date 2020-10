Roberto Murchinson: "La Argentina va salir más rápido de la crisis y la pandemia dialogando"

El presidente de Idea, Roberto Muschinson habló con REPERFILAR sobre el coloquio que abrió en forma virtual el presidente Alberto Fernández y expresó: “La verdad es que tuvimos el honor de que el señor presidente abrá el coloquio de Idea creo que fue una muy buena señal y muy bien tomada por el empresariado. Se tocó varios temas de los cuales vamos a estar hablando en los próximos días en el Coloquio, así que también fue bienvenido su discurso.

Ha habido otro momento donde el Presidente hace señales a los hombres de negocios pero después a los pocos días toma alguna medida que hace lo contrario, por ejemplo: el caso de Vicentin, que se había reunido con empresarios hablando de que nunca iban a expropiar una empresa y a los días decidió la expropiación del mismo. ¿Esto fue como un mito de ese doble mensaje?,¿ cómo toma esto de que lo que a veces lo que se dice no sucede? le preguntó el periodista y respondió, "si eso pasó allá por la cuarentena diría y hubieron varias señales que desde el sector empresariado no se tomaron bien", "la verdad es que las últimas 3 o 4 semanas venimos hablando tanto como, con el señor presidente como con algunos de sus ministros."," hemos tenido diálogos muy francos donde le hemos manifestado una de estas cosas que han caído mal y creo que ellos también han tomado nota de esto", "y por eso han generado diálogos no solo con Idea sino con otras asociaciones empresarias”, relató el presidente de Idea.

“Nosotros vemos que el diálogo es muy importante”,” la Argentina va salir más rápido de la pandemia o de la crisis generada por la pandemia dialogando”, “esto genera una serie de incertidumbres de por sí, ósea nosotros de alguna forma sentimos que estamos llegando al pico y que de alguna forma vamos a empezar a ver la curva de bajada como en el interior, allí está creciendo y en el hemisferio norte que de alguna forma está hay un segundo pico,”,” es una situación compleja la que nos toca vivir como humanidad y evidentemente tiene un impacto muy grande en la parte económica también y hay generar mucho diálogo” explicó Roberto Muchinson.

Por otro lado, ¿es momento de invertir en la Argentina? Muchinson dijo que, la Argentina vive con una tasa baja de inversión hace más de muchos años y nosotros desde Idea por lo menos vemos que el principal problema que tiene la argentina es el 41 % de pobreza y desde empresariado la forma de aportar es generar trabajo genuino que es una de las formas de ir resolviendo este tema de la pobreza. “Y eso requiere inversión genuina”. En diálogo con RePerfilar remarcó que: “depende del rubro, hay rubros donde a pesar de la pandemia les ha ido muy bien y algunos de esos están con planes de inversión y otros que evidentemente todo lo contrario y esos rubros han entrado en crisis.

“El próximo paso es trabajar sobre el financiamiento del capital de trabajo de las empresas y creo que ese es un punto importante para pensar que los negocios que han estado paradas con la pandemia puedan arrancar”, explicó el presidente de Idea.

“Todos los que operamos en Argentina sabemos los altos y los bajos que ha tenido el país y creo que la pandemia nos ha pegado fuerte en muchos rubros pero como decía antes ha sido muy variado” .En comunicación con RePerfilAr afirmó: “nosotros somos una empresa del sector esencial que hemos podido seguir operando, otras han tenido que parar y eso ha sido muy complicado”, Roberto Muchinson, presidente Idea.

Con respecto a la devaluación del dólar expresó que: “Yo no diría que se está esperando si devalúa o no ciertamente el tema de la brecha del dólar es algo que genera problemas a la hora de tomar decisiones en el sector empresario por dos razones: uno por la abertura misma y en segundo lugar por generar un problema en la reserva del Banco Central", "eso hace difícil saber las exportaciones que hacemos y cómo la vamos a cobrar”, finalizó