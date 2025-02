El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró con entusiasmo la eliminación de la certificación eléctrica para productos importados que cumplan con normas internacionales. "¡Se acabó la tortura de la certificación eléctrica!", exclamó en su cuenta de X (ex Twitter), con fotos de los electrodomésticos de su casa para graficar el cambio normativo.

Sturzenegger explicó el "absurdo" del sistema anterior con un ejemplo: "Si querías importar una computadora Apple, de las que se venden millones de unidades en el mundo, tenías que obtener una certificación local que demostrara que su sistema eléctrico era seguro".

El ministro cuestionó la burocracia heredada del gobierno anterior y apuntó directamente contra la exsecretaria de Comercio, Paula Español: "Para rematar la locura, la secretaria de Comercio de Alberto Fernández, Paula Español, firmó la Resolución 1038/21 en la que se lo exigió también a los equipos con iluminación LED que, por su bajo voltaje, ¡no constituyen riesgo alguno para los humanos!".

Federico Sturzenegger publicó en X fotos de sus electrodomésticos para defender una resolución del Gobierno

En contraposición, el funcionario libertario destacó la reciente Resolución 16/25 firmada por Ezequiel Marzorati, titular de la Secretaría de Comercio que depende del secretario coordinador de Producción, Pablo Lavigne. "Esta norma deroga las resoluciones 731/87, 524/98 y 169/18, eliminando la necesidad de certificación eléctrica cuando el producto cumple con las normas IEC (el órgano internacional en electrotecnia)", detalló Sturzenegger.

Según el ministro, la medida también "libera de cualquier control a los productos de menos de 50V; simplifica la propia certificación si hubiera que hacerla para un producto nacional; elimina la intervención de la Aduana en este tema; y, finalmente, abre el juego a nuevas modalidades de enchufes y al uso de adaptadores certificados".

Para reforzar su postura, Sturzenegger ejemplificó con la situación de una heladera importada: "Antes de la 16/25, una heladera de un productor líder mundial debía pasar por un organismo de certificación nacional para obtener una autorización de comercialización, recibir auditoría en sus plantas en el exterior y enviar muestras a ensayar una vez por año, además de adaptar los enchufes".

Con la nueva normativa, las certificaciones internacionales serán suficientes para permitir la comercialización en Argentina. "Si el equipo que estás importando tiene los logos CE (Europa), EAC (Eurasia), CCC (China), UKCA (Gran Bretaña), NOM (México), SEC (Chile), Inmetro (Brasil), UL (EE.UU., entre otras varias), etc., ya no se necesita ninguna aprobación o certificación del Estado. La Aduana no tiene nada que decir ni pedirte", enfatizó Sturzenegger.

Para ilustrar sus palabras, el ministro acompañó su publicación con imágenes de distintos electrodomésticos de su hogar. También agradeció a su equipo y a ciudadanos que contribuyeron a visibilizar el problema a través de la iniciativa "Reportá la Burocracia". "Felicitaciones a todo el equipo de la Secretaría de Comercio a cargo de Ezequiel Marzorati, que sigue derribando las barreras que se erigieron durante tantos años", concluyó.

