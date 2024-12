Se debate el acuerdo Mercosur-Unión Europea: la inesperada postura de la jefa de la Comisión Europea

Luego de más de 25 años de negociaciones este viernes 6 de diciembre podría representar una fecha clave para el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, tan esperado por el bloque sudamericano como resistido por algunos países europeos liderados por Francia. Vale recordar que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen está en Montevideo y ha mantenido reuniones con miembros del Gobierno uruguayo. Este viernes participará en la segunda jornada de la Cumbre del Mercosur, a la que también asiste el presidente argentino, Javier Milei.

Productores franceses sacaron los tractores a la calles para protestar contra el acuerdo Mercosur - UE

La presidenta de la Comisión Europea ha manifestado su optimismo sobre el acuerdo. Según destacó, el tratado traerá "muchas más oportunidades de empleo y crecimiento" para Europa.

En las últimas horas, Von der Leyen visitó el puerto de Montevideo, donde se reunió con representantes de empresas europeas. "Tuve la oportunidad de escuchar sus opiniones. Para ellos, las ventajas comerciales del acuerdo son muy claras", afirmó en sus redes sociales, enumerando beneficios como rebajas arancelarias, trámites simplificados y acceso a contratos públicos.

La funcionaria también subrayó la importancia estratégica de Uruguay como "centro clave" para el comercio y la inversión en el Mercosur. Durante su visita, recorrió instalaciones de empresas europeas como Katoen Natie y UPM Global, destacando el impacto positivo en la economía uruguaya.

Los países europeos que más resisten el acuerdo UE-Mercosur y el "contexto perfecto"

El acuerdo UE-Mercosur, que involucraría un mercado de 700 millones de personas, enfrenta la oposición de Francia e Italia, quienes lo consideran perjudicial para sus sectores agrícolas. No obstante, los presidentes de los países miembros del Mercosur planean emitir este viernes una declaración conjunta junto a Von der Leyen, buscando dar el paso final para su concreción.

Fuertes protestas en Francia por el acuerdo UE-Mercosur.

Este pacto, negociado por la Comisión Europea pero pendiente de ratificación por los Estados miembros, marcaría el inicio de la mayor asociación comercial y de inversiones del mundo.

Acuerdo Mercosur-UE: ministro francés aseguró que su país "usa todos los medios" para bloquearlo

Leonardo Veiga, director del área de Comercio del Ministerio de Industria uruguayo y participante en las negociaciones, indicó a la agencia RFI que pese al precio que algunos sectores deberán pagar, es necesario para ambas partes, ante la reorganización comercial mundial, con países que apuntan a un mayor proteccionismo como Estados Unidos, y otros que aumentan su expansión como China.

Leonardo Veiga desestima además soluciones como la propuesta por el presidente francés Emmanuel Macron, que apuesta por acuerdos individuales de la Unión Europea con los países latinoamericanos, y no con el bloque completo del Mercosur.

“El problema lo tiene Europa, y no lo va a resolver porque en vez de ser cuatro sean uno más uno más uno más uno. Al día de hoy, la resistencia a la firma del tratado está por parte de Francia, Polonia e Italia, pero básicamente, digamos, de los grupos activos del sector agropecuario. Pero no es un problema europeo en su conjunto”.

“Europa se enfrenta desde hace un tiempo a una situación en la cual tiene que tomar medidas dolorosas porque si no, se va a quedar atrás. Uno no puede simplemente seguir una estrategia de como la realidad no me gusta, entonces freno por aquí, freno por allá”, concluye el especialista en diálogo con RFI.

