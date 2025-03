Seguridad aumentó 2012% el presupuesto para servicios “no especificados”

Cada ministerio y organismo del Estado tiene un presupuesto específico destinado a servicios, entre los que se encuentran mantenimiento, reparación y limpieza, comerciales y financieros, técnicos y profesionales, pasajes y viáticos, servicios básicos (agua, energía, entre otros), alquileres, impuestos y tasas de juicios. Pero hay un ítem que hasta ahora tenía escasa participación, y que tomó más relevancia como porcentaje del total: se trata de los servicios que están bajo el nombre de “otros” y, dentro de estos, los que figuran como no especificados (n.e.p.). En lo que va del año el Ministerio de Seguridad aumentó el dinero consignado a estos servicios en un 2012%: pasó de los $ 2.460 millones a los $ 51.971 millones entre enero y marzo.

Este crecimiento implica que, del total de los servicios por los que la cartera paga, casi el 70% van a gastos que figuran como “otros” y que no se detallan en el presupuesto. Para entender la importancia del dato basta considerar los porcentajes de los presupuestos de 2023 y 2024: en el primero estos años estos servicios representaban el 7% del total que invertía el ministerio en servicios en general, mientras en 2024 eran el 15,2%.

En un contexto marcado por el ajuste –en la última actualización (decreto 186/2025) se remarcó la situación de emergencia vigente hasta el 31 de diciembre–y sin presupuesto aprobado para 2025, el Ejecutivo mantuvo el monto estimado que invertirá en los grandes gastos entre los que se divide el dinero presupuestado para este año. Entre ellos, lo previsto para el pago a personal se mantiene en 11,4 billones. Pero, el total presupuestado para servicios no personales pasó, entre enero y marzo, de los 1,8 billones a los 2,1 billones, lo que supone un aumento de $ 282.321 millones. De esos, $ 51.477 millones fueron a servicios no especificados del total de los ministerios y organismos del Estado, y de ese total se destinaron $ 49.511 al pago de servicios “no especificados” solamente del Ministerio de Seguridad.

Este concepto representa casi el 70% de los gastos en servicios del ministerio

PERFIL consultó a esa cartera a qué se debe este incremento del 2012% y en qué se empleará ese dinero, pero hasta el momento de la publicación de esta nota no obtuvo respuesta.

Desde la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap) informaron a PERFIL que, en términos generales, como gastos del Estado, la sección “otros servicios” pasó de los $ 431.602 millones a los $ 498.373 millones, lo que representa una suma de $ 66.771 millones.

De acuerdo con el manual de clasificaciones presupuestarias del sector público nacional, entre los servicios considerados como “no personales” están los de ceremonial y protocolo, gastos reservados, servicios de vigilancia, pasantías, becas de investigación, y “otros servicios n.e.p.”, que son los no fueron descritos precedentemente. Los únicos servicios no especificados que aumentaron en el presupuesto 2025 son los del Ministerio de Seguridad.

El gasto en personal de la cartera subió 17% a $ 31.600 millones

Respecto al resto de las partidas de la cartera que dirige Patricia Bullrich, el monto asignado a personal (sin contar los organismos que dependen del Ministerio) tuvo un incremento muy inferior al de los servicios que no se especifican: pasó de los $ 26.893 millones a los $ 31.589 millones en los primeros tres meses de 2025, lo que representa un aumento de $ 4.650 millones (17%), pero $ 20.000 millones menos que los destinado al pago de esos servicios cuyo detalle se desconoce. Los presupuestos para bienes de consumo y de uso, en consonancia con el ajuste, bajaron levemente. En resumen, del total de gastos del Ministerio los servicios constituyen el 32%, y, de esos gastos, el 70% no se especifica. En tanto, en personal se utiliza el 13% del total.

En la última actualización publicada por decreto el 13 de marzo en el Boletín Oficial figuran, entre otros, $ 4.021 millones extra al Ministerio de Seguridad para “servicios no personales”: $ 200 millones son para gastos reservados, y los $ 3.821 millones restantes para servicios no especificados. En ambos casos, se trata de gastos sobre los que no hay información pública.

Durante 2024, tal como detalló en una nota PERFIL, la cartera de seguridad y sus dependencias aumentaron un 263% su presupuesto, y recibieron el triple de fondos que los destinados al Ministerio de Salud.