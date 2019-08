Seis ejes que definirán el veredicto del mercado

por Mirta Fernandez

El resultado de las PASO será crucial para definir la reacción de los mercados mañana. En un escenario binario hay múltiples variables que se conjugan. PERFIL habló con operadores y analistas para saber cuáles son los aspectos claves que mirarán los inversores para dar su veredicto. Los factores relevantes son:

1 Brecha: diferencia de votos entre la dupla de los Fernández, y el binomio Macri-Pichetto. Según el mercado, el mejor escenario es si oficialismo gana, o pierde por hasta 3 puntos, porque en base a las PASO de 2015 creen que esa distancia puede revertirse en octubre. Una brecha entre 3 y 5 puntos, es entre “neutro y preocupante” –según el nivel de votos obtenido por cada fuerza–, y si es mayor a 5 puntos en favor del Frente de Todos, sería muy negativo bajo la óptica del mercado.

2 Nivel de votos: en octubre se gana con 45% de los votos o 40% con 10 puntos de diferencia sobre el segundo. Así, en un escenario tan polarizado si alguna fórmula hoy supera el 40% crecen las chances de que en primera vuelta consiga el 45%. Por eso el mercado ve como el peor escenario que Fernández coseche más de 40% con una brecha sobre Macri superior a 4 o 5 puntos. “No es lo mismo una diferencia que sea entre 36% y 31%, que entre 42 y 37%”, graficó el financista Christian Buteler.

3 Participación electoral: el nivel de concurrencia suele ser más bajo en las elecciones primarias que en las generales. “Si el mismo está en torno al 74,9% como en las PASO de 2015, el oficialismo tiene margen para mejorar. Si es próximo al 80%, la mejora sería marginal” señaló Norberto Sosa, de Invertir en Bolsa. En la misma línea, Mauro Mazza, de Bull Market Brokers, indicó que “en las elecciones de 2015 y 2017 hubo alrededor de 1,8 millón de personas que no votó en las PASO y sí lo hizo en primera vuelta” y en ambos casos inclinaron la balanza para Macri, y ejemplificó: “Si hay 70% de participación y Macri pierde por hasta 3 puntos, hay chances de que sea reelecto, pero si pierde por 5 puntos con 80% de asistencia, ya fue”. En sintonía, Santiago López Alfaro, de Delphos Investment, planteó que “históricamente vota en las primarias entre 73 y 75% del electorado, y en la general sufraga entre 80 y 82%, esa diferencia suelen ser votos de centroderecha, si hay una participación baja quiere decir que en octubre pueden aparecer votos nuevos para el Gobierno, pero si la participación es alta y al oficialismo no le fue bien, no tendrá mucho dónde ir a buscar”.

4 Terceras fuerzas: el porcentaje que saquen los espacios alternativos podría reflejar la potencial migración de esos votos hacia Macri y Fernández en octubre o en un ballottage en noviembre. Nery Persichini, de GMA Capital destacó que el mercado pondrá el foco en los votos de José Luis Espert, precandidato del Frente Despertar, y en los de Juan José Gómez Centurión, del Frente NOS, porque “aunque es gente desencantada del actual gobierno, son potenciales votantes de Macri”. En el caso de Roberto Lavagna, de Consenso Federal, hay dudas hacia dónde confluyan sus votantes. En cuanto a los partidos de izquierda, Persichini presume que serán más atraídos por el Frente de Todos “porque comparten valores más parecidos al kichnerismo”.

5 Voto en blanco: será otro factor a monitorear ya que afecta los porcentajes obtenidos por cada espacio, dado que en las PASO se los incluye como parte del 100%, mientras que en las generales se lo excluye del total para determinar si un candidato llega al 45% para ganar. López Alfaro razonó: “Hay 5% o 6% de voto en blanco históricamente en las PASO, que se reduce a la mitad en la general; si hay mucho voto en blanco en las primarias, tenés mucho voto donde conseguirlo en el futuro y en el Gobierno creen que los indecisos son de ellos”.

6 Resultado en provincia de Buenos Aires: es un distrito clave, se la considera “la madre de todas las batallas porque representa el 37% del electorado” subrayó Persichini, quien acotó que “todos los relevamientos muestran que allí está la mayor cantidad de indecisos”. Juan Salerno, de Compass Group aseguró que el mercado “estará atento a que la diferencia entre Kicillof y Vidal, no sea insalvable, si hay una brecha mayor a 4 o 5 puntos a favor de la oposición será dificil darlo vuelta en octubre”. Sosa planteó que es un aspecto crucial “teniendo en cuenta el 2015”.