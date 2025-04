En el inicio del fin de semana largo por Semana Santa, algunos argentinos se preguntan si deben trabajar el Jueves y Viernes Santo. Sin embargo, en Argentina, el Jueves Santo está considerado como “día no laborable”, según el calendario nacional de feriados.

Al ser un “día laborable”, está en la decisión del empleador si el empleado debe asistir a su puesto de trabajo. En ese sentido, algunos trabajadores se preguntan cómo es el pago en caso de que les toque trabajar.

¿Cómo se paga el Jueves y Viernes Santo?

Para quienes no tengan que trabajar el 17 de abril (Jueves Santo), que es una jornada no laborable, el fin de semana largo será de cuatro días. Los trabajadores que trabajen ese día recibirán el salario simple, y en caso de elegir por el día no laborable, la jornada será igualmente abonada.

En caso de Viernes Santo, el día está establecido como feriado nacional, de acuerdo al calendario de feriado difundido por el Gobierno nacional. Los trabajadores que tengan que prestar sus servicios ese día deberán recibir un “pago doble”.

Según la Ley de Contrato de Trabajo "en los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. En dichos días los trabajadores que no gozaren de la remuneración respectiva percibirán el salario correspondiente a los mismos, aún cuando coincidan en domingo. En caso que presten servicios en tales días, cobrarán la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual".

¿Cuándo son los próximos feriados?

Mayo

Jueves 1° de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Viernes 2 de mayo: día no laborable puente.

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se traslada del martes 17 de junio).

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Agosto

Viernes 15 de agosto: día no laborable puente.

Domingo 17 de agosto:

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Septiembre

No hay feriados nacionales.

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).



