Shell se une con YPF para el proyecto Argentina LNG, que busca producir y exportar gas licuado

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marin, y el vicepresidente Ejecutivo de GNL de Shell, Cederic Cremers, firmaron un acuerdo para el desarrollo de Argentina LNG en La Haya, Países Bajos. El proyecto busca producir y exportar Gas Natural Licuado (GNL) desde la Argentina a través de los recursos de Vaca Muerta.

“Estamos orgullosos de que Shell, líder mundial en la producción de GNL, se una al proyecto. Como pionero en el mercado de GNL, el conocimiento y la experiencia de Shell serán fundamentales para ayudar a posicionar a Argentina como un proveedor de energía global confiable y competitivo", afirmó el presidente de YPF.

El documento firmado es un PDA (Project Development Agreement, por su término en inglés) implica que Shell se incorporará al proyecto. “Las partes se comprometieron a avanzar en el desarrollo de la primera fase del proyecto Argentina LNG hasta tomar la decisión para ingresar a la etapa de FEED (Front-End Engineering and Design). Esta primera fase implica una capacidad de licuefacción 10 millones de toneladas al año (MTPA)”, resaltó el comunicado de YPF.

Horacio Marin, presidente y CEO de YPF; y Cederic Cremers, vicepresidente Ejecutivo de GNL de Shell.

Y agregó: “Con el ingreso de Shell al desarrollo de la primera fase de ARG LNG, finaliza la participación de Petronas como socio de YPF. Ambos continuarán trabajando en el desarrollo del área La Amarga Chica en Vaca Muerta. YPF reconoce el valioso aporte de Petronas durante los últimos dos años, compartiendo con los equipos de YPF su experiencia técnica y comercial en el mercado de GNL. El trabajo conjunto ha contribuido al desarrollo del Proyecto ARG LNG hasta su etapa actual y permitirá dar nuevos pasos”.

El convenio contempla parte del financiamiento por US$ 200 millones para la ingeniería de la primera fase del proyecto hasta decidir si incorporarse o no a la siguiente etapa de FEED (Front-End Engineering and Design).

Acerca del proyecto Argentina LNG

Argentina LNG es un proyecto para la licuefacción de gas para su exportación a los mercados mundiales. Comprende desde la producción de gas en bloques dedicados en Vaca Muerta, su transporte a través de gasoductos dedicados de 580km de extensión hasta una terminal de procesamiento y licuefacción que será construida en Sierra Grande, Rio Negro, en las costas del Océano Atlántico.