Stiglitz, con elogios a Guzmán: "Se estaba preparando para hoy"

El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz habló sobre la designación de su discípulo y colaborador Martín Guzmán como ministro de Economía y dijo que fue un alumno diferente porque estaba “involucrado socialmente”. Además, contó que siempre tuvo la intención de volver a la Argentina. Con el trabajo sobre la deuda de Puerto Rico “se estaba entrenando para lo que tiene que enfrentar hoy”, agregó.

“Estoy muy entusiasmado, tanto por Martín como por la Argentina. Martín siempre fue muy inusual. Vino a Columbia por un pos doctorado y, en más de cincuenta años de enseñar, es uno de los mejores alumnos que he tenido. Es superlativo. Tuve alumnos fantásticos pero él está entre los mejores”.

Según su profesor, Guzmán fue diferente porque “decidió que quería llevar una dirección distinta. Quería la teoría pero también quería hacer una diferencia. Quería estar involucrado socialmente”, agregó. “Muchos de nuestros estudiantes quieren hacer una vida en los Estados Unidos pero el quería volver a la Argentina y hacer una contribución.

Una de las cartas de presentación de la elección de Guzmán para el Gabinete de Alberto Fernández es su experiencia en negociaciones de deuda, la que ya puso en marcha con el FMI y acreedores privados, según confirmó en su primera conferencia de prensa. "Una de las razones por las que trabajamos juntos durante muchos años fue el problema de la deuda y trabajamos en ese tema de forma teórica pero también con la deuda de Puerto Rico. Él trabajó mucho para lograr una solución de deuda que fuese a favor de Puerto Rico y no de los acreedores o los Fondos Buitre. Se podría decir que se estaba entrenando para lo que tiene que enfrentar hoy”. En ese marco, Stiglitz recordó que Guzmán también trabajó con Naciones Unidas para generar un marco de trabajo para la resolución de problemas de deuda.

“La Argentina heredó una situación muy difícil del presidente anterior (Mauricio Macri). Su equipo económico decía que había heredado problemas pero por lo menos la deuda era baja. Ahora (Alberto) Fernández heredó todos los problemas más un problema deuda. Eso lo hace un desafío mayor pero si hay alguien capaz, es Martín”, remarcó el premio Nobel.

Economía circular. En conferencia con una serie de universidades a nivel global, entre ellas la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Stigltiz también se refirió a la idea de convertir la economía en circular. "No se puede separar la justicia ambiental de la justicia social".

"Podemos tener crecimiento pero tiene que ser diferente de lo que se dio en el pasado, basado en fósiles. Ahora tiene que estar basado en energía renovables, sin emisiones de carbono. Para hacer eso hay que cambiar los patrones de consumo, la forma en la que se organizan las ciudades y la producción.

El impacto en el medio ambiente es uno de los ejes del trabajo de Scholas, explicó Stiglitz sobre la organización creada bajo el marco del Vaticano, de la que participa el Papa Francisco, y con la que trabajó junto a Guzmán. “Tiene que haber asistencia del Norte al Sur para permitirles reducir sus emisiones”, indicó, como forma de compensar los esfuerzos.

“Muchas de las empresas solo se preocuparon por maximizar las ganancias. Las alimenticias no se preocuparon por si estaban generando una crisis de diabetes, a las farmacéuticas no les preocupó si generaban una crisis de opiáceos. Las corporaciones tienen que pensar en las consecuencias, no sólo para sus accionistas sino para los trabajadores, la sociedad, las comunidades donde operan”, señaló Stiglitz durante casi una hora de presentación. “La perspectiva egoísta no está funcionando para nuestra sociedad”, agregó y puntualizó que se debería incluir el foco ético en la economía.

Enseñanza. La explotación no es una forma de hacer negocios, sentenció el profesor de la Universidad de Columbia. “Yo trabajaría muy duro en mis estudiantes para hacerlos sentir que si van a la industria alimenticia y generan comida que genere diabetes en los niños, deberían sentirse mal”, dijo sobre la ética en las escuelas de negocios.

Desde 1980, cuando empezó la desregulación económica, hubo más de cien crisis mundiales, relató el economista que habló sobre cómo se enseña la economía. “Y sin embargo, muchos cursos empiezan diciendo que místicamente, la economía siempre está en equilibrio. Asumen que los problemas son shocks que vienen de afuera en lugar de verlos como burbujas que se crean de forma endógena. Los modelos estándar asumen que los individuos son racionales. Hicimos muchos avances en la profesión pero no incorporamos muchos avances en la currícula”, indicó.

“A los estudiantes le preocupa el cambio climático, la inequidad, y cómo la economía no está al servicio de la sociedad, la innovación enfocada en ahorrar mano de obra en lugar de salvar el planeta. ¿Cuánto tiempo pasamos hablando de esos temas que son el centro para los jóvenes? Casi nada”. Sobre esa reflexión consideró que hay que reformular la forma de enseñar.