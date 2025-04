Subió el dólar futuro ante la expectativa de una devaluación tras el acuerdo con el FMI

La suba de las cotizaciones del dólar futuro demuestra que los inversores buscan coberturas ante una eventual devaluación del peso luego de que se anuncie la aprobación de un nuevo acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de su tratamiento por parte del directorio este viernes 11 de abril.

Aunque no hay comunicación oficial, los rumores indican que el organismo podría desembolsar hasta 60% de un préstamo total de US$ 20.000 y que pediría un nuevo tipo de régimen cambiario que permita al Banco Central acumular reservas, así como una mayor flexibilización del cepo.

El dólar futuro es una operatoria en la cual dos contrapartes acuerdan en un contrato un precio del dólar mayorista para una fecha próxima, que se opera en Matba Rofex y en MAE (Mercado Abierto Electrónico) y suele tomarse como un indicador de las previsiones del tipo de cambio por parte del mercado.

Caputo busca crear un puente hasta las elecciones para enfrentar tres amenazas, pos acuerdo con el FMI

Este jueves, el valor del dólar para fines de abril subió casi 6% con respecto a la jornada anterior, para ubicarse en $1.190, lo cual representa una suba de 10% con respecto a los $1.077,50 del dólar mayorista.

Leo Anzalone, director del CEPEC, comentó a PERFIL que las tasas implícitas llegaron al 190% para abril y más del 100% para mayo, estas explican un salto en el tipo de cambio oficial superior al 14% en los próximos 40 días. "Este movimiento adquiere especial relevancia por su sincronía con la inminente presentación del nuevo entendimiento con el FMI. La magnitud del desarme de posiciones en pesos y la búsqueda de cobertura en estos contratos sugiere que los agentes están incorporando en sus escenarios base alguna modificación en el esquema cambiario. Las alternativas que se barajan van desde una devaluación discreta, pasando por una aceleración del ritmo del crawling peg (que actualmente es del 1%), hasta la introducción de una banda de flotación más flexible".

“La concentración de volumen en los contratos más inmediatos refuerza la percepción de que el mercado ve riesgos cambiarios en el cortísimo plazo, y no más adelante. La demanda de cobertura es, en este sentido, tanto un reflejo de incertidumbre como una señal clara sobre la fragilidad del anclaje cambiario actual”, añadió el economista.

Expectativas de devaluación

Por su parte, Elena Alonso, Cofounder-CEO en Emerald Capital, observa que el mercado "está estimando una devaluación de más del 14% para los primeros meses y a partir de junio se tranquiliza. Mañana vamos a conocer un poquito más sobre el acuerdo con el FMI”.

Walter Morales, Presidente y Estratega de Wise Capital, tiene una opinión diferente, aunque haya rumores de un salto devaluatorio pedido por el FMI. “Nosotros no esperamos ajuste cambiario. Cuando se conozca la noticia de que no va a haber devaluación (el Gobierno no puede dar marcha atrás con su política económica), el BCRA volverá a comprar reservas, además que se va acelerar la liquidación del campo, que va hacer pesar el fin del recorte de las retenciones y del Dólar Blend".

"A esto sumemos que a pesar de la caída del petróleo, el sector energético aportará US$ 8.000 millones a la balanza comercial”, agregó Morales.

Horacio Miguel Arana, economista de la Fundación Internacional Bases, consideró que "el aumento del dólar en los mercados de futuro son especulaciones, como todo. No es una certeza de devaluación ni nada por el estilo. Evidentemente la sospecha es que acuerdo con el FMI implica una flexibilización al actual esquema de devaluación gradual bajo el crawling peg del 1% mensual, el cual podría eliminarse para pasar a un sistema de intervenciones administradas. Pero aún no está definido ese régimen. Luego quedará por definirse el nivel del desembolso inicial y el cronograma establecido".

Con respecto al acuerdo del FMI, Arana indicó que "lo más importante será observar qué plan tiene el Banco Central de cara al uso de los desembolsos. El ideal es la compra de reservas y el fortalecimiento de las mismas de cara a un escenario de tensiones globales internacionales, por un lado, y locales por el otro debido al calendario electoral".

