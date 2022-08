Subsidios energéticos: ¿qué pasa si no me anoté?

De acuerdo con Walter Martello, interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), 7,5 millones de hogares de todo el país se inscribieron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Igualmente, recalcó que la tarea del organismo será “salir a buscar” a aquellas personas que necesitan el subsidio pero no completaron aún el formulario.



“Hay 14 millones de usuarios, incluyendo a los grandes clientes. En el caso de los residenciales, según el último corte, 7,5 millones y medio pidieron el subsidio, y 4,5 millones no se han inscripto”, detalló Martello en diálogo con la radio FM Urbana Play. “Estamos viendo que quizás algunas de las medidas no han llegado a la totalidad de la población, con lo cual ahí el ENRE tiene una misión territorial, de salir a buscar a aquellas personas que realmente necesitan los subsidios y, por distintas razones, no han podido formalizar el trámite”, sostuvo.

Segmentación de tarifas: cuándo comenzará la quita de subsidio a las tarifas de luz y gas

Asimismo, el funcionario estimó que más hogares se inscribirán “al momento de la llegada de las facturas” porque “recién ahí mucha gente se va a dar cuenta (de su omisión) en la comparación con lo que estaba pagando”.

También, resaltó que la misión del ENRE, durante su gestión, será “proteger los derechos de los usuarios” con “la mirada puesta de los usuarios, independientemente de los intereses de las empresas”.

La inscripción es un paso necesario para que los usuarios puedan mantener los beneficios. El registro que permite solicitar que se mantengan los subsidios continúa abierto

Desde el BCRA confirmaron que analizan nuevas restricciones para la compra de dólar ahorro

De baja para comprar dólares

"Alrededor de 18.000 usuarios decidieron bajarse de los subsidios a la energía para tener la posibilidad de comprar dólar ahorro", comunicó Martello.

Los usuarios que renunciaron a los subsidios se habían inscripto para seguir con ese beneficio, habrían cambiado de idea al trascender que el Banco Central evalúa prohibir la compra de dólar ahorro para quienes sigan recibiendo esa asistencia estatal.

Durante la semana pasada, uno de los directores de la autoridad monetaria, Agustín D´Attellis, aseguró que se estudia la posibilidad de impedir el acceso al cupo de u$s 200 mensuales en dólar ahorro para quienes reciban los subsidios a los servicios públicos.



RM / LR