A comienzos de esta semana Avon Products Inc. se declaró en quiebra en los Estados Unidos luego de enfrentar centenares de demandas relacionadas con el uso de talco en sus productos, catalogado como “probablemente cancerígeno” por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en julio.

Según información provista por la firma madre, Natura & Co, encargada de la distribución de Avon en la LatAm esta decisión no afectará las operaciones en Latinoamérica, donde cuentan con miles de vendedores a domicilio.

Vale recordar que la brasileña Natura adquirió Avon en 2020 y tras firmar un acuerdo para adquirir las participaciones de capital en las operaciones de la firma cosmética fuera de Estados Unidos por 125 millones de dólares.

Avon prevé que le costará US$225 millones defenderse de 386 demandas por daños personales presentadas hasta ahora, aunque el número podría aumentar, y dado que ya no dispone de “liquidez suficiente para litigar y/o resolver los casos” deberá enfrentar este proceso financiero.

Natura &Co, explicó las razones por las que no se prevé un impacto en las operaciones de Avon fuera de los Estados Unidos.

En un comunicado que procede de la casa matriz en San Pablo explicaron aseguraron que "la compañía apoya el proceso de Chapter 11 de Avon Products, Inc. (API), su subsidiaria no-operativa en los Estados Unidos" y que el mismo ""no afecta a la marca Natura ni a la integración de Natura y Avon en América Latina".

"El proceso está restringido a API, holding no operacional de la marca Avon, y a otras subsidiarias no operacionales en los Estados Unidos. No se espera que este tenga impacto en las operaciones de Avon fuera de los Estados Unidos, las cuales no forman parte del proceso de Chapter 11, incluyendo las operaciones en los mercados latinoamericanos donde la marca Avon es distribuida por Natura, y donde la integración de las dos marcas está mostrando resultados consistentes", indicaron desde la sede de San Pablo de la emblemática firma de cosmética.

Los próximos pasos que dará Natura

El grupo brasileño anunció un compromiso para financiar la marca con 43 millones de dólares como deudor en posesión, lo que proporcionará, según el comunicado, “suficiente liquidez para financiar las obligaciones de Avon Products durante el proceso”.

Así lo comunicaron desde la casa matriz al anunciar que "apoyará las actividades durante el proceso de reestructuración, comprometiéndose a proporcionar un financiamiento de US$43 millones en la modalidad DIP (debtor-in-possession) y a hacer una oferta de US$125 millones para adquirir las operaciones de Avon fuera de los Estados Unidos a través de un proceso de subasta supervisado por un tribunal. Para realizar esta oferta, Natura &Co tiene la intención de usar sus créditos existentes contra API como contraprestación", señalaron.

Fabio Barbosa, CEO de Natura &Co. dio su mirada sobre el proceso financiero: "Representa un paso significativo en nuestros esfuerzos continuos para simplificar nuestra estructura y está alineado con nuestro objetivo de impulsar un crecimiento sostenible para Avon", expresó y agregó: "Nuestra capacidad para apoyar a Avon durante este proceso es una prueba de la fortaleza de nuestro negocio, que continuará operando con normalidad”, aseguró.

Finalmente explicaron que con la solicitud de Chapter 11 hecha por API, los estudios estratégicos anunciados por Natura &Co en febrero de 2024 para una posible separación de Avon y Natura han sido suspendidos hasta que el proceso de Chapter 11 sea concluido.

