Tras el anuncio de la desinversión de YPF, Metrogas publicó que triplicó sus ganancias

Metrogas, la empresa en la que YPF anunció que desinvertirá, triplicó sus ganancias brutas en el tercer trimestre gracias a los incrementos tarifarios definidos por el Gobierno, de acuerdo a su balance contable. Además de eso, en lo que va del año obtuvo $ 170.098 millones, con lo que duplicó la utilidad acumulada en los nueve primeros meses de 2023, bajo la gestión anterior.

La mayor distribuidora de gas del país multiplicó sus resultados operativos desde los $ 33.929 millones entre julio a septiembre de 2023 a los $ 99.382 millones para el mismo período de 2024. Desde enero, eso se tradujo en un 123% más de beneficios ordinarios, ya que saltó de $ 76.283 millones a $ 170.098 millones.

La compañía goza de resultados positivos que la convierten en altamente rentable, en gran parte por los incrementos de las tarifas, una ruta que el Gobierno admite que no terminó de recorrer. No obstante, uno de los ajustes más fuertes, el de abril, implicó un alza de hasta el 1.300% del cargo fijo en la boleta. Parte de la búsqueda de que no queden “desactualizadas” es la intención que había planteado el Ejecutivo de implementar un mecanismo de ajuste que tenga en cuenta la inflación futura estimada, aunque esto aún no se implementó.

Como resultado integral, después de restar los costos de administración, comerciales, financieros e impuestos, la compañía en la gestión libertaria amasó $ 127.432 millones. La cifra resulta casi idéntica a los $ 128.720 millones que consiguió en los nueve meses primeros de 2023, bajo la administración del Frente de Todos.

El saneamiento de la compañía, que comenzó algunos años atrás, ya muestra resultados también dentro de las otras planillas. Si bien contaba con un nivel de endeudamiento financiero más elevado que el resto de las empresas del sector, logró reducirlo significativamente, al igual que su pasivo en moneda extranjera, destacan analistas.

Los tarifazos en los servicios de gas durante 2024

Gran parte de la ganancia que registró este año, tal como reza en sus estados financieros presentados ante la bolsa la semana pasada, se debió al ajuste tarifario aplicado por orden del gobierno de Javier Milei. Los incrementos en la boleta a los usuarios estuvieron respaldados en el DNU 70/2023 y la ley bases votada por gran parte de la oposición en el Congreso, como describe la propia compañía en el documento. No obstante, aclara que aún resta terminar de adecuar la estructura de precios a los consumidores.

YPF anunció dos semanas atrás la decisión de vender su participación accionaria en Metrogas como parte de una estrategia de reorientación de sus recursos hacia el sector petrolero. Su presidente, Horacio Marín, subrayó que la petrolera pasará a centrar su foco en la exploración, producción y comercialización de petróleo, actividades que constituyen su núcleo estratégico.

Un poco de historia

Actualmente, YPF es el accionista mayoritario, con una participación del 70% a través de Gas Argentina S.A. (GASA). Metrogas rankea como la mayor distribuidora de gas natural del país, ya que abastece a más de dos millones de clientes, principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

En 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner, la petrolera ejerció su derecho a adquirir la participación de British Gas, quedándose con la totalidad. Se trata de una sociedad que controla 7 de cada 10 acciones de Metrogas. Hoy día, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES tiene en sus manos el 8,1%, Integra Gas Distribution LLC el 9,2%, mientras que el 12,6% restante cotiza en bolsa.

La decisión de Marín con Metrogas no se contabiliza como una de las tantas privatizaciones que pretende llevar adelante Milei, pues ya consiste en una compañía privada. El 51% de los papeles de YPF las maneja el Gobierno y en el caso de la distribuidora la participación accionaria se diluye bastante más, pese a que no cabe dudas de quién toma las decisiones en el directorio.

No obstante todo, la desinversión mantiene una línea con la salida del Estado de numerosas actividades para que ahora sólo participen las sociedades anónimas en la economía real.

