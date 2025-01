En la jornada del 9 de enero, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró US$ 234 millones, el mayor saldo positivo diario de divisas en un mes; sin embargo las reservas cayeron a US$ 30.904 millones luego de que el Tesoro pagara vencimientos a privados a bonistas por algo más de US$ 4.300 millones. En este contexto, y tras haber honrado la deuda contraída, hecho que fue hasta destacado por el mismo presidente Javier Milei, el mercado acompañó con suba de acciones y bonos y caída del riesgo país a 560 puntos básicos.

De esta manera y según los datos oficiales, las reservas brutas cayeron US$ 272 millones, hasta los US$ 30.904 millones, el nivel más bajo registrado en el año, luego de que el Gobierno pagara US$ 370 millones por los vencimientos de los Bonares, un día después de desembolsar casi US$ 1.600 millones para cancelar los cupones de los Globales.

Con la compra de los 234 millones de dólares que operó en la rueda anterior el BCRA, cerró siete jornadas de resultados positivos, en las que sumó un total de u$s741 millones. De esta manera y como destacó el Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec), la autoridad monetaria logró "recuperar casi completamente los USD 803 millones vendidos durante la última semana de diciembre".

En la mirada de Leo Anzalone, fundador del Cepec, "la recuperación de reservas por parte del BCRA, sumada al desempeño positivo de la curva CER y las subas en bonos en dólares, apunta a un escenario alentador en el corto plazo".

De todos modos, en su análisis resaltó que "las caídas en los soberanos dollar-linked y la estabilidad del CCL podrían reflejar cierta cautela en los mercados. Con el regreso a plena actividad tras el feriado internacional, se espera mayor volumen y movimientos en los próximos días", adelantó.

Cómo operaron acciones y bonos en la jornada en que el Tesoro pagó a los bonistas

La rueda fue en ascenso y los mercados festejaron el pago de la deuda. Así, el S&P Merval subió casi 2% tras caer en la rueda previa por toma de ganancias por parte de los inversores. Esto se combinó con leves cambios en los bonos en dólares, principalmente los bonares, luego del pago de cupones de intereses y capital que realizó el Tesoro en la jornada.

De esa manera, el riesgo país tocó un nuevo mínimo desde 2018. Cedió 2,1% y se ubicó en los 560 puntos,

El mercado transitó una jornada de poca actividad ya que no operó Wall Street debido al feriado que decretó el gobierno de EEUU por la muerte del ex presidente Jimmy Carter.

El panel líder de BYMA repuntó 1,7% a 2.829.730,44 puntos. Medido en dólares, aumentó también 1,7% hasta los 2.388,90 puntos, nuevo récord al cierre.

Entre las acciones líderes que más avanzaron se destacaron;

Aluar (+3,9%);

Grupo Supervielle (+3,8%), y

Banco Macro (+3,5%).

En cuanto a lo que es renta fija, hay que resaltar que el Gobierno afrontó el pago de US$ 4.341 millones correspondiente a intereses y capital (solo los 29, 30 y 46) de Bonares y Globales, bonos reestructurados en 2020 por el exministro de Economía Martín Guzmán.

En ese marco, los títulos soberanos nominados en dólares operaron con leves subas y bajas, sin referencia de la plaza extranjera. Los que más avanzaron fueron:

el Bonar 2020 (+2,1%), el Bonar 2038 (+1%), y el Bonar 2041 (+0,6%).

En tanto, cayeron el Global 2029 (-3%); el Bonar 2030 (-0,1%); Global 2030 (-0,1%) y Global 2038 (-0,1%).

Qué pasó con el tipo de cambio el 9 de enero, tras el pago de los u$s 4400 millones

Por otra parte, el dólar se mantuvo estable. El tipo de cambio oficial minorista cotizó a $1.007,97 para la compra y a $1.065,68 para la venta. En el Banco Nación, el billete operó en $1.017 para la compra y a $1.057 para la venta.

En el mercado paralelo, el dólar blue se mantuvo en $1.200 para la compra y $1.200 para la venta.

Inflación y dólar en 2025: qué proyectan las consultoras que releva el Banco Central

En el mercado oficial de cambios, el dólar mayorista subió $1 hasta los $1.037,50. El dólar futuro presentó caídas en todos sus contratos, que se aceleraron a partir de abril. De este modo, para el primer semestre el mercado espera un "crawling" del 10,4% para el primer semestre, equivalente a un promedio mensual del 1,7%.

El dólar MEP operó a $1.167,10, por lo que la brecha con el oficial se ubica cercano al 13% y el Contado con Liquidación (CCL) se vendía a $1.189,03. Por último, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario) operó a $1.373,45. y el dólar cripto o Bitcoin cotizaba a $1.196,79.

