Nación le transfirió a la Ciudad de Buenos Aires 31 líneas de colectivos, con las responsabilidades y controles asociadas, además de fondos de sobra para hacer frente a las nuevas necesidades financieras. Si bien se planteó que no habrá aumentos en el boleto en lo inmediato, al mismo tiempo generaron dudas de que mantendrán esta definición. En la Provincia, el gobierno central quitó el boleto integrado, por lo que los bonaerenses que realizan trasbordos ya pagan más caros sus viajes desde el domingo pasado.

En una gacetilla, la Secretaría de Transporte de Franco Mogetta aclaró que se traspasó “el control, la administración, la potestad de fijar tarifas y recorridos de las líneas de colectivo que circulan dentro de CABA”. De esta manera, “Nación dejará de administrar y subsidiar las líneas que circulan dentro de la Ciudad, al mismo tiempo que el gobierno porteño sostendrá los subsidios necesarios para que se mantengan las tarifas y programas de beneficios actuales”.

Establecieron una transición ordenada de las líneas que no cruzan la frontera de la avenida General Paz, en la que Jorge Macri asume la totalidad de los subsidios desde el primero de septiembre. Esto “permitirá que las tarifas de colectivo se mantengan por el momento en los actuales niveles de precios”, planteó la oficina de Mogetta, que depende del ministro de Economía, Luis Caputo.

¿Subirá el boleto en CABA?

CABA subsidiará entonces dos terceras partes del costo del boleto, en lugar de sólo el 30%, mientras que la fracción restante seguirá a cargo del usuario. Desde Transporte subrayaron: “Esto representa un esfuerzo extraordinario para la Ciudad de Buenos Aires. La finalidad es no aumentar la tarifa. Y es extraordinario porque no es sostenible un subsidio del 66% de la tarifa de manera permanente para la Ciudad”. Esta última frase inspira dudas de que dentro de lo pactado entre Mogetta y Macri se esconda un próximo incremento del boleto para todos los colectivos del AMBA. Desde la jurisdicción porteña transmitieron a este medio que "por ahora no cambiará".

En contraste con la precisión de la insostenibilidad, la Provincia se hace cargo del 100% de las subvenciones para los viajes en el territorio bonaerense. Esto lo afronta hace seis años con fondos propios.

El acuerdo celebrado por Macri deberá ser endosado por la Legislatura porteña, confirmaron a PERFIL fuentes de Uspallata 3150. A los cerca de $ 7 mil millones mensuales que le transfiere a las empresas de transporte automotor, ahora deberá aportar otros tantos, de modo que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte porteño de Franco Moccia destinará $ 15 mil millones por mes aproximadamente, lo que incluye el traspaso de la Red SUBE, según las proyecciones oficiales.

Un traspaso con fondos nacionales

A pesar de que no envían dinero a las provincias, horas antes del acuerdo entre Caputo y Macri, el Gobierno nacional le transfirió fondos frescos a la Ciudad. Con la Decisión Administrativa 858/2024, el ministro de Economía incrementó el lunes el presupuesto en $ 392.729 millones para hacer frente a “obligaciones a cargo del Tesoro”.

“Aumentaron las transferencias a provincias y municipios para financiar gastos corrientes en $ 450.000 millones con el fin de atender lo dispuesto por la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece en 2,95% el índice de coparticipación federal de impuestos de la Ciudad de Buenos Aires”, precisaron desde ASAP, una asociación que se dedica al seguimiento fino del presupuesto. Esto quiere decir que este dinero llegó a las arcas de Jorge Macri un día antes del acuerdo de transporte, que le implicaba el uso adicional de sólo $ 30.000 millones para todo lo que queda del año. Esto le deja un sobrante más que jugoso y de libre disponibilidad.

Si bien al ser consultado en rueda de prensa el martes, el jefe de Gobierno porteño negó que hubiera un vínculo, aclaró luego que “la coparticipación la está cumpliendo Nación con un mecanismo de pago que todavía está siendo discutido en la Corte; está haciendo un gran esfuerzo y eso ayuda. Si no tuviéramos ese pago de la ‘copa’, esto sería absolutamente imposible de sostener”.

En base a lo relevado por ASAP de lo publicado en el Boletín Oficial, Nación compensó parte de esta erogación de $ 450.000 millones con una reducción de $ 10.271 millones en las transferencias al sector privado y en $ 47.000 millones de las transferencias a otras provincias y municipios.

Viajar en Provincia ya es más caro

La provincia de Buenos Aires, que ya pagaba el 100% de los subsidios, también Milei le suprimió el fondo compensador para las tarifas del transporte del interior a principio de año. Desde el domingo pasado, además, excluyeron de la Red SUBE a los servicios intra jurisdiccionales, es decir, a los que no cruzan la frontera bonaerense.

Esto convirtió en 25% más caros los viajes de los pasajeros del Conurbano que utilizan dos colectivos y 40% los que se suben a tres para llegar a sus trabajos. Se trata de la provincia que más utiliza el transporte: cuenta con 3,5 millones de tarjetas registradas y 9 millones de operaciones diarias.

"El Gobierno nacional puso fin al Boleto Integrado para la provincia de Buenos Aires, una decisión arbitraria e ilegal. El Ejecutivo nacional tiene leyes, presupuestos y partidas asignadas a tal fin e impuestos que se cobran para solventar esa erogación. La Provincia no tiene las herramientas jurídicas para hacerlo", señaló el gobernador, Axel Kicillof, en su cuenta de “X” (ex-Twitter).

De acuerdo a la información del Ministerio de Transporte bonaerense que conduce Jorge D’Onofrio, en lo que va del año utilizaron $ 454.000 millones en las políticas de compensación tarifaria del AMBA e interior; transporte fluvial y boleto especial educativo.

