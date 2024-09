Federico Pinedo: “Milei está haciendo un cambio más profundo que Macri”

Federico Pinedo participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) del Grupo Perfil, en la que comparó la gestión actual con la del PRO. “Milei está haciendo un cambio más profundo que Macri. Porque yo creo que el gobierno nuestro tuvo un norte que era la idea de que la sociedad argentina no iba a acompañar un cambio muy profundo. Que la sociedad argentina no tenía una decisión muy marcada de hacer un cambio económico profundo. Y que si entonces el Gobierno hacía un cambio económico profundo se iba a distanciar de la gente, iba a perder el apoyo popular y no iba a poder llevar adelante su transformación. ”, afirmó.

El ex senador y actual representante del Gobierno de Javier Milei en el G20 también se refirió al rechazo del oficialismo a la ley de movilidad jubilatoria. “Creo que la discusión que estamos teniendo en estos días es interesante para la sociedad, y es que desde la política se le ha querido imponer al Presidente un cambio de rumbo en materia de presupuesto. Se votaron dos leyes seguidas que no tienen en cuenta de dónde sale el dinero y cuál es el gasto que hay que bajar para poder hacer otro gasto”, sostuvo Pinedo en el marco del Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, vicerrector de la USBA y director de Perfil Educación.

—¿Hay peligro del que PRO sea absorbido por La Libertad Avanza?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

—No. El PRO es un movimiento plural, formado con la intención de obtener el poder para hacer un cambio importante en la Argentina. Siempre estuvo diseñado para aspirar a tener la mitad más uno de los votos. Cuando tenés la mitad más uno, no representás un grupo absolutamente puro donde todos piensan igual, sino que generás coaliciones más amplias. El PRO incluía sectores socialdemócratas, algunos del radicalismo, centroliberales y centroizquierda, así como grupos de centroderecha y peronistas que aún ocupan lugares relevantes, como el presidente de nuestro bloque de diputados nacionales. El PRO era un movimiento plural, orientado por la idea del cambio, originalmente llamado Compromiso para el Cambio, y la necesidad de realizarlo desde el poder, no como un partido ideológico. Actualmente, la sociedad está más ideologizada, y en ese sentido, el PRO es menos neto en su planteo ideológico. Sin embargo, cumple una función y representa a un grupo importante de gente moderada que busca un cambio en la Argentina, que son republicanos y liberales en materia económica y social, intentando que Argentina sea un país importante en el mundo. En este momento, el PRO apoya al partido de Milei, que es más ideológico y está haciendo un cambio más profundo que el PRO. Creemos que es importante que la Argentina haga un cambio revolucionario y que al gobierno de Milei le vaya bien en esa tarea.

—Usted dijo que Milei está haciendo un cambio más profundo que el gobierno del PRO. ¿Quiere decir que Milei está haciendo un cambio más profundo que Macri?

—Sí, sin duda, estoy diciendo eso. Milei está haciendo un cambio más profundo que Macri. Porque yo creo que el gobierno nuestro tuvo un norte que era la idea de que la sociedad argentina no iba a acompañar un cambio muy profundo. Que la sociedad argentina no tenía una decisión muy marcada de hacer un cambio económico profundo. Y que si entonces el Gobierno hacía un cambio económico profundo se iba a distanciar de la gente, iba a perder el apoyo popular y no iba a poder llevar adelante su transformación. Eso fue una idea, yo no sé si era correcta esa idea o no. Muchas veces lo ví protestar al propio Mauricio Macri contra esa idea, pero dicha idea en el debate interno del rumbo del Gobierno se iba imponiendo. Y muchas cosas se hicieron, pero otras no. Así que a mí me parece evidente que ahora se están haciendo cambios mucho más profundos que los que hizo el gobierno nuestro, en un montón de cosas, no solamente en materia económica, sino en materia de asistencia social, en piquetes, en orden público. Por supuesto que el gobierno de Macri tuvo orden público, no era visto como un gobierno débil al cual las cosas se le fueron de las manos. Pero hubo momentos muy dramáticos como las 14 toneladas de piedra cuando el Congreso debatía un proyecto de ley. Así que sí, ahora hay un cambio importante.

Federico Pinedo participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de la USBA.

—¿Qué piensa de algunas críticas de Macri a la falta de gestión del Gobierno?

—Macri expuso su punto de vista. Él sostiene que el rumbo es correcto y que le falta volumen de gestión y cree que el PRO tiene recursos humanos para aportar, para llevar adelante una gestión con mejor exactitud, con más rigurosidad. La verdad es que el PRO tiene una presencia muy importante en el gobierno de Milei. El ministro de Economía y su gente era el Ministerio de Economía de Macri, el presidente del Banco Central formaba parte del mismo equipo económico. Federico Sturzenegger, era diputado cuando yo era presidente del bloque, y ahora dirige todo un ministerio. Patricia Bullrich era presidenta del PRO y dirige todo un ministerio. Petri tiene una presencia muy relevante de dirigentes del PRO. En la cancillería, el 70% de la conducción trabajó con nuestros equipos. Así que, la presencia del PRO en el Gobierno es muy importante. Cada uno tiene su opinión, de que algo va mejor, o de que algo va peor. Pero creo que este Gobierno ha hecho cambios muy importantes y los sigue haciendo.

—En una entrevista reciente usted dijo que la certeza de Milei es no gastar más de lo que tiene. ¿No piensa en que sería necesario reorganizar las prioridades para otorgar el aumento a los jubilados sin exceder el gasto del Estado?

—Totalmente. Yo creo que la discusión que estamos teniendo en estos días es interesante para la sociedad, y es que desde la política se le ha querido imponer al Presidente un cambio de rumbo en materia de presupuesto. Se votaron dos leyes seguidas que no tienen en cuenta de dónde sale el dinero y cuál es el gasto que hay que bajar para poder hacer otro gasto. El Congreso ha votado diciendo: “Gastemos sin ver de dónde va a salir la plata”. Me parece que es una manera demagógica de hacer política. El Congreso ha dicho: “Vamos a aumentarle a los jubilados, a las provincias y el gasto universitario”. Ellos piensan: “Yo soy de los buenos, gasto plata para alguna gente y ellos se van a poner contentos”. Esa es la mirada. Acaban de votar un aumento del presupuesto universitario la semana antes de que entrara el Presupuesto al Congreso. El Presupuesto es donde la política decide cuánto va a recaudar de impuestos y en qué va a utilizar ese dinero. La Constitución dice que el Presupuesto se fija cuando se vota y no se cambia hasta el próximo Presupuesto. No es posible que un diputado quiera hacer lo que se le ocurra. Los argentinos estamos entrando a un Presupuesto sin déficit, lo que es muy importante. El Presidente presentó el Presupuesto y dijo que las prioridades son la justicia, la defensa, y las funciones indelegables del Estado. Si alguien quiere gastar más, tiene que decidir qué gastar de menos. Esa es una buena discusión. Cuando hay inflación, mienten en el Presupuesto. No existen las prioridades y sí existe la pobreza. Estamos yendo a un lugar de estabilidad y vamos a poder discutir en qué vamos a gastar la plata para tener más progreso social. Si a alguno le parece que la prioridad del Presidente es demasiado y prefiere otra, que lo plantee, se juntan los votos y se hace. Así es la democracia.

.—¿Qué piensa de los que sostienen que el kirchnerismo es un movimiento político en peligro de extinción?

—No creo que exista la extinción en materia política. Hay gente que piensa de determinada manera, con cierta visión del mundo, que trata de que los ciudadanos compartan esa visión. Otros enfocan la política por el lado de la representación, en el sentido de preocuparse por qué es lo que la gente quiere y entonces representarlo para que eso suceda. Estas dos actitudes de la política siempre existen. Y siempre hay gente que la va a llevar adelante desde distintos puntos de vista. El kirchnerismo refleja uno de esos puntos de vista, que es un punto de vista importante porque uno ve la imagen positiva de la ex presidenta, que es minoritaria pero importante.

—Agradecemos mucho su participación en este Ciclo de Entrevistas con estudiantes de la Universidad del Sur de Buenos Aires y le damos la posibilidad de cerrar el reportaje con un comentario final.

—El comentario final que quiero hacer es que le tomemos valor a lo que es la democracia. La democracia representa a todo el pueblo y es mucha gente que piensa cosas diferentes. Entonces, tenemos que aprender a respetarnos, y tenemos que aprender a que no se va a hacer todo lo que a mí me gusta, porque mi idea no es la más importante de toda la humanidad. Mi idea es una idea que yo creo que es una buena idea, pero bueno, tengo que aceptar las ideas de los demás para poder convivir en paz. Eso es la democracia, el respeto a las ideas de los demás, la aceptación de que mi punto de vista tiene que convivir con el otro punto de vista. La búsqueda de en qué lugar yo no estoy de acuerdo pero puedo convivir con eso y, por lo tanto, puedo aceptar el punto de vista del otro. Eso es la democracia. Es una conversación en la sociedad. Valoremos lo que eso significa y aprovechemos. La última pregunta me gustó mucho porque lo que tenemos que hacer es aprovechar las instituciones que son para eso, para convivir en paz y progresar. Entonces, valoremos que lo podemos hacer conversando libremente, que eso es una democracia comparado con sistemas autoritarios que están creciendo mucho en el mundo. Hoy leía un artículo que recomiendo de Yuval Harari donde dice que la democracia es una conversación, en la dictadura no se conversa sino que se dicta. El dictador dicta. Entonces bueno, aprovechemos la democracia. Pero tenemos que hacerlo sobre la base del respeto, porque si no, no es una democracia. No tratemos de hacer pequeñas dictaduritas nuestras. Aprovechemos la democracia y conversemos civilizadamente.

Federico Haehnel, Fernando Romano y Florencia Cabrera

Estudiantes de la Facultad de Comunicación

Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA)