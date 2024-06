Juan González: “Veo en Milei saña en muchos casos y un cierto ejercicio de crueldad”

Juan González participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) del Grupo Perfil, en la que se refirió a la personalidad Javier Milei. "Veo en Milei saña en muchos casos y un cierto ejercicio de crueldad. Eso pasó con Perfil o con Lali, es algo amparado por los resortes del Estado y con la lógica de mandar todo para atrás", declaró.

El autor del bestseller político El Loco y periodista de la revista Noticias también se refirió al rol que ocupa Karina Milei en el Gobierno. "Karina es muy buena en olfatear las ambiciones de poder y en aniquilarlas, así ha echado a todos los que han tenido un tipo de voz propia en este Gobierno", destacó González en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—Usted es el biógrafo de Javier Milei y el periodista que más lo ha investigado. ¿Cuáles son los aspectos de la personalidad de Milei que se modificaron en el ejercicio de la presidencia?

—Te diría que todas se exacerbaron. Era algo que yo podía imaginar conociendo el personaje. La sorpresa son las cosas que han cambiado el personaje, eso es algo muy llamativo. Milei es una persona solitaria, se habla mucho del encierro en la Quinta de Olivos. Hace un mes que no ve a algunos ministros, no va a las reuniones de gabinete y se pasa el día encerrado en la mansión presidencial. Entró Fátima Flores el 14 de febrero para hacer una sorpresa en el día de San Valentín y el tipo pensó que era un atentado. En mi libro yo me preguntaba qué podía pasar en un país inestable, con un líder inestable. Estamos viendo la respuesta. La inestabilidad de Milei se exacerba y uno podría pensar que lo mismo pasa con el país. Ahora, hay varias cosas que Milei ha cambiado, una es el trato con la prensa, por ejemplo. Él creció de la mano del periodismo y tiene una relación de cholulaje casi obsceno. Jorge Fontevecchia hizo un par de columnas con respecto a un audio que le mandó Milei a la directora de la revista Noticias, Alejandra Dahia, después la primera tapa que hicimos sobre él en el año 2018. Y la recomiendo porque es de una actualidad estremecedora porque era el primer año fuerte de Milei en los medios. El título era "Argentina freak", él se prestó a la entrevista con producción de fotos pegándole a la cámara con un caño, muy impresionante. Suponíamos que no le iba a gustar y es en ese momento es cuando manda un audio a la redacción. "Gracias. Noticias es el medio que mejor me trata, me encanta", eso decía Milei en el audio. Pero ahora odia el periodismo, de hecho, solo habla con 3 o 4 personas. También veo en Milei saña en muchos casos y un cierto ejercicio de crueldad. Eso pasó con Perfil o con Lali, es algo amparado por los resortes del Estado y con la lógica de mandar todo para atrás. Hay dos novedades que a mí me interesan mucho. El tema del misticismo como Nivel 1 donde Conan y Dios le dan la misión que tenía que ser presidente. Ahora estamos en el Nivel 2, ser el máximo líder de libertad mundial. Me preocupa y me da un poco de curiosidad, pero a la vez no quiero saber cuál va a ser el Nivel 3.

—¿Quién tiene más influencia en Milei, Karina o Conan?

—Karina, porque Conan le habla a Milei a través de Karina. Ella la médium. Ahí hay una cosa ahí que a mí me vuelve loco, cuando Karina le comenta a Milei: "Hablé con Conan, está sentado al lado de Dios, y me dice que Dios le dijo que vas a ser presidente y te vas a meter en política". Lo que me interesa mucho porque ahí está todo el laburo de Karina, y a partir de ese momento hay un quiebre de la relación Javier-Karina. Desde ese momento místico es que ella pasa a ser "El Jefe", hay una transformación total. Nadie lo ve a Javier sin que esté Karina al lado desde el 2020. Milei ha estado acá en Perfil, ¿Cuántas veces se sentó en esta silla para este Ciclo de Entrevistas? Y nunca vino con Karina, cuando lo entrevistó Jorge Fonteveccia no vino con Karina. Pero después del 2020, no va a ningún lado sin Karina, ella se entroniza para ser El Jefe, y ahora ella no solo pesa más que Conan, sino que pesa más que Javier. Es la persona más importante de este gobierno, mucho más que el Presidente, es una cosa llamativa. En los papeles, el cargo que tiene no es demasiado alto. Hay mucha gente que dice, Karina va a ser candidata, yo apuesto todas mis camisetas de San Lorenzo a que no. En una situación de crisis que necesite a Karina, quizás sí, pero no por el perfil de ella. Es una apuesta demasiado arriesgada para el Gobierno, es como cuando fue Néstor el candidato, y perdió con De Narváez, que fue todo un sacudón fenomenal.





—¿Usted dice que la que gobierna es Karina?

—Ella está muy atenta a Javier Milei presidente como figura. A dónde va, con quién habla, qué viajes hace, con quién se reúne, con quién habla, qué ministros andan con él, quién no, quién entra a la Quinta de Olivos. Se ha metido en el Congreso también en el debate por la Ley Bases. Pero no lo hace en la gestión. A (Nicolás) Posse, que quiso abarcar demasiadas áreas por qué es lo que le pidieron, lo hizo echar. Pero yo creo que ni Javier es un gran líder político, ni ella es una gran estratega de la política. Hay muchas cosas que Karina no hace, no porque no quiere, sino porque no tiene las capacidades. Hace cuatro años su trabajo era vender tortas y hablar con un animal muerto y hoy está al frente de un gobierno. Por eso pienso que no va a ser candidata, tiene mucha inteligencia en saber cuáles son sus capacidades y cuáles son sus deficiencias. La cosa pública no es una de ellas, la gestión mucho menos. El lugar que maneja, no es un lugar central en la vida del gobierno y tampoco está ella al frente, sino que lo delega. Que ha ganado mucha influencia a lo largo del Gobierno sí, se notó mucho eso hace unas semanas, cuando recibió en la Casa Rosada a distintos bloques del Palacio Legislativo de diputados.

—¿Cómo analiza la relación de Victoria Villarruel con Karina Milei?

—La relación de Villarruel y Karina está totalmente rota, es un odio personal y profundo. Las personalidades de los que integran un gobierno, sobre todo, de los presidentes determina mucho el rumbo de la coalición y el rumbo del país. En este caso, yo creo que hay que entender mucho a Javier y a Karina para entender cómo se maneja el Gobierno, cómo se maneja La Libertad Avanza. Reforzado además porque es un círculo muy chico el que toma decisiones. La Libertad Avanza es un espacio muy nuevo y de hecho de los fundadores no queda casi nadie y en este sentido importan muchas cosas que antes eran internas políticas, eran disputas de poder de cajas, de distintos espacios electorales, pero ahora son peleas personales de Karina. En el caso de Villarruel y Karina, nunca se toleraron. Villarruel tiene un proyecto de poder propio, está lista para absolutamente cualquier cosa y Karina en eso es muy buena, en olfatear las ambiciones de poder y en aniquilarlas así ha echado a todos los que han tenido un tipo de voz propia en este Gobierno. La expulsión de Posse es curiosa porque no hablaba, pero hay algo de eso, alguien que abarca todo, estás afuera. Por eso sospecho que Franco tiene los días contados porque ya tenía cierto volumen propio y ahora va a aumentarlo, además va a tener muchos recursos. La relación entre ellas está mal y la mejor prueba es que el oficioso, el portavoz blue, el portavoz informal de este Gobierno, Luis Majul dijo que Milei le dice Vichacruel a Villarruel y uno conociendo el paño, sabe que es porque se lo dijo Milei. Y no solo se lo dijo, sino que autorizó a que lo cuente porque claramente así funciona esta relación carnal entre Milei y este entretenedor más que periodista.

—¿Milei cree que es el Mesías?

—Sí, totalmente, no solo lo cree, sino que además en una tesis que para mí es central para entender este Gobierno. Esto que se presenta como un proyecto político, es en verdad un proyecto mesiánico. Eso lo ves en un sentido literal, que Milei rechaza y odia la política desde toda su vida. En el 2019 le ofrecen ser candidato y él no quiere y un año después, ya a finales del 2020 se estaba presentando con la alianza con Espert. Entonces ¿cómo fue el giro en un año? Porque se le aparece Dios vía Conan, vía Karina y le dice que tiene una misión: salvar el país del maligno. Cuando habla del maligno, es el diablo en la cabeza de Milei. entonces nace, literalmente, un proyecto mesiánico. Pero a diferencia de lo que dice Milei cuando le preguntan sobre alguna de estas excentricidades, él contesta que es su vida privada, su vida espiritual. Es tan presente para él, que incluso no lo puede negar, pero además y a contramano de lo que dice que su vida es privada, se nota mucho en el Gobierno y en la praxis del Gobierno. Primero es un gobierno que recupera la teología como yo nunca la había visto. Las Fuerzas del Cielo, los argentinos de bien, los que la ven y no la ven. No hay nada más mesiánico que esto, es algo divino. El día que asumió dijo que comenzaba una nueva era en Argentina. Esta idea del corte radical con todo lo establecido, yo ahí veo su carácter revolucionario/mesiánico. Yo veo un proyecto mesiánico. Y es una lástima que solo lo entrevisten esos entretenedores, porque periodistas no son, para que se lo pregunten, porque Milei es un tipo muy genuino.

—¿Se puede saber si sigue esa comunicación interespecies de hablar con Conan continúa actualmente?

—Sigue porque Milei jura que juega todas las mañanas con cinco perros. En una tapa de la revista Noticias contamos que hay cuatro y ocasionó un tembladeral en el Gobierno. De hecho, el viernes 6 de marzo publicamos esa tapa y el jueves a la noche, recibimos una sugerencia de un altísimo funcionario del Gobierno, de que no publiquemos la tapa porque sería tomado como una declaración de guerra, palabra textual. El lunes, o sea, dos días después, Milei sale con Fantino a decir que quiere que quiebre Perfil. Algunos episodios más, lo contó Pablo Ibáñez en Futurrock, y Santiago Fioriti en Clarín, de que esos episodios que tras la publicación de Noticias le generaron dos crisis nerviosas. En ese cruce que tiene con la BBC es muy explícito, el periodista le dice que los perros son cuatro y no cinco. Es un tema que a mí me apasiona mucho, el misticismo de Milei y la religión.

—¿La visión radicalizada de Santiago Caputo, Daniel Parisini y Juan Pablo Carreira sigue teniendo influencia en el Gobierno?

—Sí, sí. Igual hay una gran distancia entre Santiago Caputo y el resto. Tiene un peso que es mucho más grande que el de los otros. Santiago Caputo está igual de radicalizado que Milei, le da leña, le echa nafta al fuego, todo el tiempo. Y aparece como su alter ego, de hecho, conociendo a Milei. Por eso se lo tolera Santiago Caputo, porque no le plantea una diferencia, porque en el momento en que le plantas una diferencia a Milei, estás afuera. El Gordo Dante tiene una influencia fuerte en esta área que es como un triángulo, es Santiago Caputo, Juan Pablo Carrera, Agustín Romo y Dante, en una segunda línea, esa es la dirección de Comunicación Digital. Son estos trolls, comisarios políticos. Es una cosa medio extraña y bizarra, o sea, le pagamos el sueldo entre todos y tienen sede física en el Salón de la Mujer en la Casa Rosada. Juan Pablo Carreira tiene un cargo oficial, es director de Comunicación Digital, Agustín Romo es legislador bonaerense, pero oficia como parte de ese esquema.

—¿Por qué tituló su libro "El loco", por una estrategia o porque realmente también pensó en la salud mental de Milei?

—El título del libro no quiere ser un diagnóstico, eso es algo que nos excede a nosotros periodistas que no estamos para diagnosticar. Es simplemente el fruto de una sorpresa periodística de que a lo largo de la investigación, voy hablando con gente de distintos momentos de la vida de Milei y todos lo usaban ese apodo. Es algo muy impresionante que un apodo que a alguien no le gusta aparezca todo el tiempo en su vida. En el colegio le hacían bullying y en el club del fútbol le decían loco. Eurnekián le decía loco. Esto me pareció muy impresionante que los que votaban a Milei lo veían bien, lo bancaban y lo llamaban loco y los que no lo querían también lo llamaban así. La dualidad de la palabra el loco positivo, el loco negativo. Milei también tiene una historia él con la palabra que la rechazaba. Pero el giro que sucede en los últimos meses. Pasa de tenerle pánico al padre que le pegaba y le decía que estaba loco, a apropiarse la palabra. Eso me parece mucho de Santiago Caputo porque de hecho vemos la pulseada que a veces se enoja cuando dice el loco y a veces cancherea diciendo que hay que tener cuidado con el loco. Hay una pulseada entre el Milei real y el Milei que Caputo quiere fabricar, hasta donde veo yo siempre termina ganando el Milei real, el que no le gusta, por ejemplo, en este caso la palabra loco.

—¿Se sintió atacado por alguien del espacio oficialista?

—Fui atacado por los trolls. Pero tampoco lo quiero dramatizar. Porque conmigo, por ser hombre, varón, hétero, tienen una manera de relacionarse. En cambio, con las mujeres periodistas, por ejemplo, la disidencia es distinta. Hay periodistas mujeres incluso de esta editorial, que han hecho algunas notas del mundo digital de Milei y esta gente le ha publicado la dirección de la casa y el teléfono. Conmigo no hicieron eso. A mí me ha pasado que hice un libro y no publicaron ni la dirección de mi casa ni mi teléfono. Entonces, hay algo también ahí del género y de toda una esta cosa radicalizada contra el progresismo, el feminismo, lo que ellos llaman la izquierda, el comunismo. Luciana Pecker terminó exiliada de tantas amenazas que tuvo. A mi me preocupa mucho la violencia que todo el tiempo ejerce Milei, la incita y legítima como herramienta política.

—Agradecemos su participación en este Ciclo de Entrevistas con estudiantes de Comunicación de la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) y le damos la posibilidad de cerrar con un comentario final.

—Me alegra que estén estudiando acá, es una muy linda casa de estudios, y si bien es un momento muy complejo del Periodismo y de Argentina en general, me gusta sobre todo resaltar que Milei nos eligió de adversarios predilectos. Si bien es estresante a la hora de laburar porque muchas fuentes se cierran, algunas no quieren hablar y otras tienen miedo. Han pasado situaciones muy bizarras. Hace un par de semanas me pasó que estaba en un café con una fuente y se fue apenas vio entrar a alguien y me dejó solo sin que yo lo pudiera acompañar. Estamos en multiversos muy raros. Pero es un momento interesante que vivimos.



Por Gabriel Zorrilla y Lucas Gomez

Estudiantes de la Facultad de Comunicación

Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA)