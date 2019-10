La filosofía en la era de la inteligencia artificial

Luego de recibirse como doctor en Economía en la Universidad de Harvard, Seth Stephens Davidowitz realizó un máster en Filosofía en la Universidad de Stanford, motivado por el interés en torno al análisis crítico de datos. También trabajó como cientista de datos en Google, donde contribuyó al desarrollo de Google Trends.

En la actualidad, se desempeña como escritor y editor del New York Times, además de ser profesor invitado de varias universidades norteamericanas de la Ivy League. Su best seller Todos Mienten, prologado por el lingüista Steven Pinker, ha sido traducido a múltiples idiomas, ha logrado récord de ventas y ha recibido dos de los mayores premios del mercado del libro: PBS NewsHour Book of the Year y Economist Book of the Year.

Invitado por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), el especialista Seth Stephens Davidowitz se encuentra en nuestro país para realizar una serie de actividades que se iniciaron el pasado viernes y se extenderán hasta el próximo martes 8 de octubre.

Una de ellas fue la conferencia magistral que brindó durante el cierre del Congreso Internacional de Economía y Gestión (ECON 2019), desarrollado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El cientista de datos brindará, además, una charla abierta a toda la comunidad en el auditorio de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), titulada “Ciencia de datos y economía: un desafío contemporáneo”. La cita tendrá lugar mañana lunes 7 de octubre a las 18.30 horas.

Las conferencias que Seth Stephens Davidowitz está brindando en Buenos Aires intentan aportar, a través del estudio del big data y la filosofía, un debate acerca de la conducta humana y una pregunta ética sobre el uso de los datos.