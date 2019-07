La política en debate

por Leandro Bruni

Este año tiene lugar el Congreso Nacional de Ciencia Política. ¿Qué representa haber alcanzado la XIV edición de un evento de dichas características?

Los congresos nacionales de Ciencia Política que organiza la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) se han constituido en uno de los eventos más importantes de las ciencias sociales de toda América Latina. En su campo disciplinar específico son, sin dudas, los más importantes de la región, tanto en lo cuantitativo (cantidad de paneles, de conferencias especiales, de ponencias presentadas por investigadores, de asistentes y de estudiantes) como en lo cualitativo (el prestigio acumulado y la solidez científica de los expositores y de los invitados extranjeros). Esto es algo de lo que el sistema científico argentino podría sentirse orgulloso, pues casi en ningún otro país del mundo -a excepción de Estados Unidos y algunos pocos países grandes de Europa- se reúnen tantos y tan buenos académicos a intercambiar conocimiento científico acerca del mundo de la política doméstica, regional e internacional. Por supuesto que hay otros países de la región que tienen comunidades de científicos políticos tanto o más importantes que la nuestra, pero por diversos motivos sus congresos nacionales no tienen la potencia intelectual que tienen los congresos de la SAAP.

Por lo tanto, para esta disciplina científica, sus congresos nacionales representan enviones de avance en el conocimiento que tenemos acerca de la política, y la posibilidad única de reunirnos todos los politólogos en un mismo evento, sin importar nuestras especializaciones (hay paneles sobre partidos políticos, reglas electorales, economía política, administración pública, política exterior, movimientos sociales, ideas políticas, etc.) ni adscripciones teóricas (institucionalistas, constructivistas, marxistas, etc.), o incluso nuestras preferencias políticas. A nivel epistemológico ya se sabe que la pluralidad es un motor y no un freno para las ciencias sociales.

En lo estrictamente personal, ser el responsable de semejante reunión -este año tendremos casi 600 paneles y casi un centenar de invitados internacionales- es un desafío muy importante y una cantidad de trabajo ad honorem inusitada. Sin embargo, es una satisfacción grande saber que uno está poniendo su granito de arena para fortalecer la propia disciplina, y más aún en un país como la Argentina, tan necesitado de ideas y de diagnósticos que salgan de la miopía y la estrechez de lo inmediato.

¿Con qué nos podemos encontrar en esta edición del Congreso de Ciencia Política que se desarrollará en la Universidad de San Martín (UNSAM)?

Nuestra proyección es que será un congreso de unos 3.000 participantes, construyendo conocimiento con referentes de la ciencia política local de diferentes generaciones (para nombrar, aunque de manera muy injusta a unos pocos, estarán Carlos Strasser y Andrés Malamud, Hugo Quiroga y María Victoria Murillo) en conexión con algunos colegas extranjeros de renombre mundial como Steven Levitsky y Roderick Hart (Estados Unidos), Donatella Della Porta (Italia), Manuel Alcántara (España), Christina Holtz-Bacha (Alemania) o Michael Barzelay (Inglaterra). Pero también lo haremos en diálogo con referentes importantes de la política (Julio Bárbaro, Diego Bossio, Gabriela Cerrutti, Graciela Fernández Meijide, Martín Lousteau, Claudio Lozano, Adrián Pérez, Jesús Rodríguez, Fernando Sánchez, Federico Storani, Jorge Taiana, entre otros también importantes) y del periodismo (Adriana Amado, Fabián Bosoer, Diego Cabot, Jorge Fontevecchia, Fernando González, Martín Granovsky, Claudio Jacquelin, José Natanson, María O’Donnell y Ricardo Roa, entre otros).

Más allá de esta nueva edición, ¿cuáles son los desafíos que tiene SAAP de cara al futuro?

La organización de los congresos nacionales de ciencia política constituye la principal actividad de la asociación, pero también realizamos mesas de debate, jornadas, consultorías, cursos y becas, además de editar publicaciones científicas. Con esto solo la SAAP ya tiene un gran desafío, porque la ciencia política viene creciendo de manera sostenida y rápida en los últimos veinte años, y dar respuesta a las demandas de una comunidad académica en crecimiento nos obliga a estar atentos a sus necesidades y cambios. Pero la ciencia política también está creciendo de manera exponencial hacia afuera de los claustros de la docencia y la investigación. Hoy los colegas son reconocidos de manera creciente en diferentes ámbitos de su desarrollo profesional: en la academia, pero también en la divulgación, el Estado, el tercer sector y también el sector privado. Debemos ampliar la mirada y dar acogida a los casi 35.000 colegas -cuento las licenciaturas y los títulos terciarios- que forman parte de nuestro colectivo.

Por último, ¿qué número o artículo de la revista SAAP sugerís leer a las nuevas generaciones de politólogos y politólogas que comienzan a transitar los primeros años en su formación academia?

Generalmente los cursos que toman los estudiantes en los primeros años ofrecen textos introductorios a las diferentes temáticas. La revista SAAP es un journal científico que, por lo tanto, publica artículos referateados por pares que evalúan, además de la calidad, la pertinencia y el carácter novedoso y original de su contenido. En ese sentido, los artículos de la revista pertenecen a lo que se llama investigación de punta. Sin embargo, los últimos avances no están reservados sólo a los especialistas. Los más novatos (y el público en general, ya que es una publicación científica que respeta la tendencia mundial de acceso abierto) también pueden encontrar allí estudios interpretativos y/o explicativos de fenómenos políticos amplios y perfectamente comprensibles. Una edición particularmente exitosa fue el número especial que publicamos en 2013, en el que una treintena de destacados profesores reseñaron los avances y retrocesos en diferentes áreas de política a lo largo de los treinta años de la democracia argentina.

17 al 20 de julio

Universidad Nacional de San Martín

-Irigoyen 1650, Gral. San Martín.

*Politólogo y docente (UBA)

@leandro_bruni