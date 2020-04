La UBA participa de la discusión sobre el futuro de la educación pospandemia

“Este momento crítico que vive la humanidad muestra de manera contundente, el rol

central y estratégico que tienen las Universidades en la producción del conocimiento

que constituye hoy la herramienta más poderosa con la que enfrentamos la

pandemia”, destacó el rector Alberto Barbieri en la conferencia “Special Dialogue

on Online Education in the COVID-19 Response and Beyond” (Diálogo sobre la

educación online en respuesta al COVID-19 y más allá), organizada por la

Universidad de Tsingshua y la UNESCO.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) ha sido invitada, junto con las principales

Casas de Altos Estudios del mundo, a esta conferencia en el que, en un marco

académico-científico, se analizan las consecuencias y el desafío que representa para

las instituciones de Educación Superior el avance de la pandemia.

Además de la UBA, participan de la convocatoria que se extenderá hasta el 30 de abril

universidades referentes de cada región entre las que se destacan:la Universidad de

Yale, el MIT, la Universidad de Cambridge, el Imperial College de Londres, el

Politécnico de Milano, la Universidad de Toronto y la Universidad Nacional de

Australia.

“La actual situación de enseñanza más que educación online debería considerarse

educación remota de emergencia”, ya que ha sido puesta en funcionamiento de

manera imprevista y con pocas semanas de tiempo para preparar a los docentes,

expresó el presidente de la Universidad de Yale, Peter Salovey.

Otro elemento en debate tuvo que ver con “la nueva normalidad” que enfrentarán las

universidades luego de la pandemia. En ese sentido, muchos rectores se hicieron eco

de las palabras del Presidente de la Universidad de Toronto, MericGertler, quien

aseguró que “la nueva normalidad no será tan diferente a la que conocíamos, ya que

aprender es, esencialmente, un hecho social y aprendemos de quién tenemos al lado”.

“Celebro que las Universidades nos demos cita para entender, con una amplia

variedad de visiones, el impacto que la pandemia está tenido en diferentes regiones y,

con el mismo espíritu, comencemos la ineludible tarea de pensar el futuro de la

Educación Superior”, remarcó Barbieri.

Esta conferencia ofrece la oportunidad de embarcarse en una discusión compleja

sobre varios temas que incluyen: desafíos generales que plantea COVID-19 para

lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible n°4, Impacto de COVID-19 en la prestación

de educación superior a nivel mundial; Resiliencia de los sistemas educativos;

Capacidades de reducción de riesgos en los sectores educativos; Implicaciones para

la movilidad de los estudiantes; El papel de las universidades ante las emergencias

sanitarias mundiales; Estudios de caso y experiencias de respuesta universitariay

Soluciones inmediatas a los países afectados que incluyen soluciones a través del

aprendizaje inclusivo a distancia.