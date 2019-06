¿Por qué leemos sobre Rita Levi-Montalcini?

Nadia Chiaramoni

Rita Levi-Montalcini nació el 22 de Abril de 1909 en Turín, Italia. Cuando concluyó la escuela primaria, era hora de elegir la secundaria. Para los hombres había varias opciones. Para las mujeres solo una: el bachillerato femenino, donde las preparaba para ser amas de casas, buenas esposas y madres. Pero Rita no quería saber nada con tener hijos.

A los 17 años terminó el bachillerato y no sabía bien qué hacer, hasta que un trágico suceso la orientó. Giovanna había sido su niñera y era una mujer muy importante en su vida. Un día, enfermó gravemente y Rita fue quien la cuidó. A partir de allí, quiso estudiar medicina.

Ingresar a la Universidad de Turín no iba a ser fácil, el bachillerato femenino no la había preparado apropiadamente. Sin embargo, buscó la complicidad de su prima, Eugenia Sacerdote, con quien habían sido muy unidas desde chicas. Juntas estudiaron las materias que no habían tenido en la secundaria. Lo que a los hombres les tomaba ocho años aprender, Rita y Eugenia lo incorporaron en ocho meses y lograron ingresar a la Universidad. Allí, había cuatro mujeres y casi setecientos hombres.

Las primeras épocas no fueron fáciles, sus compañeros no las querían ahí y se lo hacían saber con bromas de mal gusto. No obstante, Rita y Eugenia siguieron a pesar de todo.

Cuando estaban en segundo año de la carrera, entraron como internas al Instituto de Anatomía. Más que la disciplina, las atraía la personalidad del profesor Giuseppe Levi, que era conocido por su reputación como científico. Desde entonces, Rita y Eugenia estudiaron el desarrollo del sistema nervioso en embriones de pollo y se recibieron con altísimas calificaciones.

En 1938, Benito Mussolini promulgó las leyes raciales fascistas, mediante las cuales se les prohibía a los judíos trabajar. En marzo de 1939 las primas se separaron, Rita fue a trabajar a Bruselas y Eugenia emigró a Argentina, y fue quien trajo al país la vacuna Salk contra la polio. Gracias a ella, se salvaron miles de vidas.

Rita regresó a Italia en 1940 y comenzó a ejercer la medicina de manera clandestina, pero poco a poco fue abandonando la práctica ya que siempre necesitaba de médicos arios que le firmasen las recetas.

Pero no decidió no bajar los brazos. En el dormitorio de su casa de Turín instaló un laboratorio clandestino para seguir investigando. Disponía de pinzas con las cuales trabajaba sobre los embriones de pollo, una cámara de vidrio para incubarlos y un microscopio donde observaba las finas secciones de tejido. No fue fácil. Trabajaba junto a Giuseppe Levi, quien era muy corpulento, y moviéndose en el espacio pequeño de la habitación era como un elefante en un bazar.

En 1947, emigró a Estados Unidos donde siguió estudiando el desarrollo del sistema nervioso. Rita había observado que los tejidos adyacentes secretaban al medio alguna sustancia que hacía que el sistema nervioso se desarrolle. Junto con Stanley Cohen aislaron esa sustancia y la estudiaron en profundidad. La llamaron Factor de Crecimiento Nervioso o NGF (Nerv Groth Factor).

En 1986, Rita y Stanley fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina. Rita se convirtió así en la octava mujer en ganar un premio Nobel en ciencias y la cuarta en conseguirlo en la categoría de Medicina.

El NGF había abierto el camino para muchos otros factores de crecimiento que fueron descubiertos más adelante. Pagó el derecho de piso por todos ellos y nos brindó una comprensión más profunda de muchos problemas médicos.

En 1992, Rita y su hermana gemela Paola establecieron la Fundación sin fines de lucro Levi-Montalcini. El principal objetivo de la Fundación era la orientación de los jóvenes para estudiar. En enero de 2001, Rita fundó la Fondazione Rita Levi-Montalcini, organismo que se ocupa de ayudar en la escolarización de niños, niñas y mujeres de África. Ese mismo año fue designada senadora vitalicia en Italia.

Rita murió en su casa de Roma el 30 de Diciembre de 2012. Tenía 103 años y transitó todo un siglo sin abandonar la pasión por la ciencia.

*Dra. en Ciencias Básicas y Aplicadas. Investigadora de CONICET y docente de la Universidad Nacional de Quilmes. Comediante y comunicadora de ciencia. Escribe y relata junto a Valeria Edelsztein el podcast “Contemos Historias”