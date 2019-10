La fórmula Fernández-Fernández festeja el Día de la Lealtad peronista en La Pampa

La expresidenta Cristina Kirchner llegó este miércoles por la noche a la ciudad pampeana de Santa Rosa, donde el jueves 17 de octubre celebrará el Día de la Lealtad peronista junto a su compañero de fórmula, Alberto Fernández en un acto que "podría ser el cierre de campaña federal" según revelaron fuentes del Frente de Todos a Télam.

Al llegar a la capital provincial, la candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos fue recibida por el gobernador Carlos Verna, el mandatario provincial electo, Sergio Ziliotto; el intendente electo de la capital provincial, Luciano Di Nápoli; y la diputada electa María Luz Alonso.

El Día de la Lealtad tiene sus orígenes en octubre de 1945, en el marco de una profunda crisis política, cuando el general Juan Domingo Perón, secretario de Trabajo, fue detenido por encabezar un pedido al gobierno militar dirigido por Edelmiro Julián Farrell -y del que el propio Perón formaba parte- para que entregaran el mando a la Corte Suprema de Justicia.

Diferentes sindicatos de trabajadores, a quienes Perón había otorgado una serie de importantes e inéditos beneficios laborales, se manifestaron en la ciudad de Buenos Aires el 17 de octubre de aquel año exigiendo su libertad. Se cree que entre 300.000 y 500.000 personas se manifestaron ese día en la Plaza de Mayo, en una jornada conocida desde entonces como el nacimiento del "peronismo".

Alberto Fernández tomó examen en la UBA y festejará la "lealtad" con CFK

Este miércoles Fernández dijo en diálogo con la agencia The Associated Press que se lleva “más que bien” con Cristina. “Trabajamos hace mucho tiempo, ahí no veo un conflicto. El problema de la Argentina no es Cristina, es lo que Macri ha dejado”, dijo el candidato. “Lo sabemos todos los argentinos, lo sabe todo el mundo que Macri ha dejado muy mal al país, pero lo vamos a recuperar entre todos, no sólo yo”, dijo.

El reencuentro de la fórmula Fernández-Fernández comenzará a las 18:00 en el Parque Laguna Don Tomás de la ciudad de Santa Rosa, donde se espera una concurrencia masiva de "entre 10 mil y 15 mil personas". "Ellos serán los únicos oradores del acto. El primero en tomar la palabra será Verna, quien dará la bienvenida y luego hablará Cristina Kirchner. Con su discurso, Alberto Fernández hará el cierre", detallaron fuentes de la organización.

El miércoles, Kirchner escribió en Twitter una nueva arenga para votar la fórmula que integra en las elecciones: "Se lo dijiste en la calle. Se lo dijimos en el Congreso. Se lo dijeron los jubilados, los científicos y los productores. Se lo dijimos todos juntos en las urnas. Y no escuchó. Si las PASO no alcanzaron, hacete escuchar el próximo 27 de octubre".

El equipo de Mauricio Macri, por su parte, ya prepara una respuesta para el evento del PJ, 48 horas después, con una movilización masiva en la Ciudad de Buenos Aires y con réplicas en distintas ciudades del país y del extranjero.

