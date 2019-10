A 11 días de las elecciones generales y en la misma semana del debate presidencial, los principales candidatos protagonizan un cruce de spots de campaña. Este miércoles 16 de octubre, Alberto Fernández y Cristina Kirchner retrucaron en un video un aviso de campaña del presidente Mauricio Macri en el que prometió el comienzo de "una nueva etapa". Desde la fórmula del Frente de Todos respondieron con otra campaña: "No te escuchó".

El video del Presidente fue publicado en sus red social Twitter, un día después del debate presidencial que se realizó en la provincia de Santa Fe. Allí recordó que "en 2015 juntos decidimos cambiar y enfocarnos en ser parte de la solución. Para poder resolver esos problemas que arrastramos hace más de 70 años. Y con el esfuerzo de todos, muchos de esos problemas ya los solucionamos".

"Pero también sabemos que hay otros que faltan solucionar y que son igual de importantes. Démonos más tiempo para lograrlo. Pasó lo mismo en Boca y pasó lo mismo en la Ciudad. Y con más tiempo transformamos cosas que parecían imposibles. Y como lo logramos en Boca y lo logramos en la Ciudad, ahora lo vamos a lograr también. Empieza una nueva etapa, donde vamos a poner el foco en aliviar tu día a día. Lo que viene es crecimiento, es más trabajo, es cuidar tu sueldo. Por eso te pido por favor que nos acompañes con tu voto. No dejes que las dificultades nos hagan dudar de cómo queremos vivir en nuestro país", reclamó Macri.

La inesperada respuesta de un niño sorprendió a Mauricio Macri en Pergamino

El video es similar a otro mensaje del líder de Cambiemos, lanzado a fines de septiembre, en el que afirma: "Sé que estás enojado o con bronca. Pero quiero decirte que siempre traté de escucharte. Te escuché cuando me dijiste que querías un Gobierno que te dijera la verdad, que no robara, cuando me pediste que urgente hiciera algo para que los narcos no sigan metiendo droga en la vida de tus hijos". Luego agrega: "Me lo dijiste en las PASO, te escuché y tenés razón. Voy a cambiar lo que haya que cambiar para aliviarte el día a día".

Los integrantes de la fórmula del Frente de Todos respondieron con un material audiovisual que recopila las marchas y reclamos que se realizaron durante los cuatro años de gobierno de Cambiemos. En el video, incluyeron fragmentos de discursos del presidente donde rechaza el resultado de las PASO, el blooper con el teléfono en Jujuy y la entrevista con Mirtha Legrand en la que desconoce el sueldo de los jubilados.

"Se lo dijiste en la calle. Se lo dijimos en el Congreso. Se lo dijeron los jubilados, los científicos y los productores. Se lo dijimos todos juntos en las urnas. Y no escuchó. Si las PASO no alcanzaron, hacete escuchar el próximo 27 de octubre", agregaron en sus redes sociales Alberto Fernández y Cristina Kichner.

DR/FF