La inesperada respuesta de un niño sorprendió a Mauricio Macri en Pergamino

El presidente Mauricio Macri continúa esta semana con la recorrida de "Sí, se puede" en busca de revertir el resultado adverso de las PASO en las elecciones generales del 27 de octubre. En un formato de mayor cercanía con la gente que asiste a sus actos, el jefe de Estado busca mostrarse descontracturado, algo que puede derivar en situaciones inesperadas, erratas y hasta bloopers.

Es lo que ocurrió este martes 15 de octubre cuando el candidato presidencial de Juntos por el Cambio visitó la localidad bonaerense de Pergamino junto a la gobernadora María Eugenia Vidal. En un fragmento de su discurso, el mandatario destacó que se trata de "un octubre histórico" por la definición de la elección. En ese marco, Macri le preguntó a un niño de seis años: "En unos años, cuando a vos te pregunten tus hijos, ¿dónde estabas?". El joven, entre el público, respondió: "Estaba en el baño".

Ante las risas generalizadas, el presidente dijo: "¿Cómo en el baño? Acá no veo ningún baño. Esta ha sido la respuesta que más me ha sorprendido en mi vida, pero bueno, no voy a seguir indagando, lo vamos a dejar acá por las dudas, están pasando cosas raras en este país". Luego le reiteró la pregunta al niño, que respondió: "En la plaza con Mauricio".

El episodio ocurrió el mismo día en el que el jefe de Estado tuvo otro traspié en un acto en Paraná. Al cuestionar a su rival, Alberto Fernández, por decir en el debate del domingo que "los abuelos no tienen celulares", Macri le preguntó a una jubilada si tenía uno, ante lo cual obtuvo una respuesta negativa.

El Conicet desmintió a Macri y le pidió aumento de sueldo

Ese mismo día, el líder de Cambiemos comparó la política económica del kirchnerismo con darle "la administración de tu casa a tu mujer" y terminar con la casa hipotecada, lo que generó críticas de todo el arco opositor.

Hace dos semanas, Macri también tuvo una broma en un acto de campaña cuando le preguntó a una mujer santafesina de dónde era. "De la localidad de La Pelada", respondió. "Pero no te veo pelada, estás muy bien", comentó el presidente.

FF/FeL