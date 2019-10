Mauricio Macri y Alberto Fernández abrieron otra grieta: ¿Los abuelos usan celulares?

El debate presidencial abrió una grieta inesperada sobre el uso de celulares en la tercera edad. Cuando el presidente Mauricio Macri se refirió a la modernización del PAMI y la posibilidad de utilizar recetas médicas electrónicas, el candidato Alberto Fernández retrucó: "Los abuelos no tienen celulares porque no pueden pagarlos". Según los datos oficiales, cerca del 65% de los adultos mayores tienen telefonía móvil, aunque no se especifica si con esos dispositivos acceden a Internet.

"Cuando asumí, el PAMI prestaba un pésimo servicio a los afiliados y era una cueva de corrupción. Hoy dos de cada tres medicamentos son gratuitos y funciona de forma transparente y digitalizado. Eso demuestra que se puede administrar una empresa pública con eficiencia y transparencia", resaltó el Presidente durante el debate que se realizó en la provincia de Santa Fe el pasado domingo 13 de octubre.

El candidato del Frente de Todos se encargó de responder con suspicacia: "Los abuelos no tienen celulares, Presidente, porque no pueden pagarlos, hablemos en serio". Pero ¿qué hay de cierto en los dichos de los candidatos? Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el Sistema de Información Cultural de la Argentina (SInCA), cerca del 64% de los adultos posee un teléfono móvil y el 41,5% tiene acceso a Internet.

La directora del Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad en Argentina (MESO), Eugenia Mitlchensen, también detalló que en el país existen 129 celulares por cada 100 personas aunque "eso no significa que tengan Internet, ahí los números bajan bastante". En diálogo con Radio Metro, la especialista dijo entre los adultos mayores "hay mucha diferencia por nivel educativo: los que tienen sólo primaria incompleta llegan al 14% y los que tienen universitario completo 79.2%".

"Fue una chicana, no creo que Alberto Fernández piense en serio que los adultos mayores no tienen teléfono celular. Ni Macri ni Alberto están lejos de esta demografía", agregó.

En diálogo con PERFIL, Luciano Galup, especialista en medios sociales y autor del libro "Big Data & Política", coincidió en que las frase de Fernández es "metafórica" porque "no tiene tanto que ver con el uso de celulares sino con describir una situación económica de los jubilados. Porque dice 'no lo pueden pagar' lo que habría que ver es el uso de banda ancha móvil en ese sector. No de acceso a celulares. Lo que sí es cierto es que el uso de tecnología baja en ese sector. Y que si se excede en la 'tecnologización' de la burocracia puede quedar gente descolgada por brechas de acceso".

Para redoblar la apuesta, Macri insistió con la temática en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, durante una nueva marcha del Sí se puede al arengar a los militantes: "Nuestros abuelos tienen celulares, tienen corazón, tienen fuerza. Todo eso tienen nuestros abuelos".

DR