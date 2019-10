Video | El incómodo momento de Macri con una jubilada en la marcha del "Sí se puede"

Noticias Relacionadas Un enorme pozo se tragó un auto en una ruta que Dietrich visitó hace una semana

Luego del debate, el presidente Mauricio Macri continúa con su gira del "Sí se puede". Este miércoles, durante un acto en Paraná, provincia de Entre Ríos, vivió un incómodo momento con una jubilada.

El mandatario intentó responder al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, sobre sus dichos de que los jubilados no usaban celulares porque no podían pagarlos, cuando le preguntó a una participante del acto "abuela, ¿tenés celular o no?" y la respuesta fue "no". "Esta no tiene celular...", afirmó.

En la marcha, Macri dijo que "nuestros abuelos tienen celulares, corazón y fuerza".

En Twitter, Fernández siguió el debate: "El 80% de los jubilados gana $12.900. Ese es el valor promedio de un celular hoy en Argentina. Pero con eso tienen que pagar remedios, comida y servicios con tarifas dolarizadas. Con usted los jubilados son pobres, presidente".

A ese tuit, el titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso le respondió: "Eso no es cierto @alferdez. Hoy el 48% de los jubilados cobra la mínima y es el porcentaje más bajo de los últimos años".

J.D. / MC