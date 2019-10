Un enorme pozo se tragó un auto en una ruta que Dietrich visitó hace una semana

Un enorme pozo se tragó un auto que circulaba por la Ruta 7 de Neuquén. El asfalto cedió y el vehículo cayó en la impresionante grieta que se formó de repente. El martes pasado, hace exactamente una semana, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich visitó esas mismas obras y se mostró conforme con los avances por lo que aparecieron las críticas al funcionario nacional.

Un Volkswagen Gol que circulaba en sentido Centenario-Neuquén, en la zona de acceso a la Autovía Norte, cayó en la grieta. Los dos hombres que viajaban en el auto no sufrieron heridas ya que llevaban puesto el cinturón de seguridad y un camión que circulaba detrás de ellos alcanzó a frenar a tiempo, consignó el portal La Mañana de Neuquén.

El hecho ocurrió antes del mediodía y según advirtieron las autoridades hay peligro de derrumbe en la zona. De acuerdo a las primeras informaciones, la rotura de un caño cloacal que pasa por debajo del lugar provocó la fractura del asfalto.

"En Neuquén avanzan dos rulos de salida de autopista que conectan la ruta 22 con la 7 y que complementan el Tercer Puente que inauguramos en 2017. Con estas obras mejoramos la conexión con Cipolletti, sumamos seguridad y potenciamos el turismo de esta provincia que tanto crece", había celebrado el ministro Dietrich hace exactamente una semana.

Desde el Ministerio de Transporte aclararon a PERFIL que "esa rampa de acceso no esta en obra" sino que "funciona desde 2017" aunque admitieron que "Dietrich estuvo en una obra en la zona".

El conductor del auto, Guillermo Montejia, relató cómo fue el accidente que sufrieron cuando viajaban junto a su compañero de trabajo hacia su casa en Cipolletti: "Veníamos andando y de repente desaparecimos. Teníamos puesto el cinturón de seguridad y eso nos salvó. Venía un camión atrás de nosotros y, si caía encima, no lo estábamos contando. Fue una desgracia con suerte".

Un Volkswagen Gol cayó en un enorme pozo que se formó de repente. FOTO: Twitter: @JordiAguiar

"Teníamos miedo de que el asfalto nos aplaste pero estamos bien", agregó. En ese sentido, señaló que, de milagro, el camión alcanzó a frenar y el chofer fue el primero que los ayudó a salir por la puerta del acompañante. Ambos hombres salieron del auto y tuvieron que trepar para volver al asfalto. A los pocos minutos, llegó la Policía para socorrerlos.

El conductor quedó con dolor en la cintura, mientras que el acompañante se lesionó levemente la rodilla.

Todavía personal de Bomberos y Policía se encuentra trabajando en el lugar. El tránsito se encuentra cortado desde Parque Industrial y, ante el peligro de derrumbe, desvían el tránsito sobre Ruta 7 para acceder a la Autovía Norte.

La causa del hundimiento. Tanto el Ente Provincial de Agua y Saneamiento del Neuquén (EPAS) como Defensa Civil aseguraron que la rotura de un caño cloacal que pasa por debajo del lugar fue lo que provocó la fractura del asfalto

"Lo que se pudo ver en el lugar es que hay un caño de impulsión de cloaca que está dañado, por eso se ha socavado todo el paquete estructural del asfalto. Al ser de impulsión, trabaja haciendo un remolino desde abajo hacia arriba y ha ido hacia la parte mas débil del asfalto, que en este caso es en la salida de Centenario hacia la Autovía. El agua ha hecho que se socave y colapse toda la estructura", explicó a al portal neuquino Martín Giusti, subsecretario de Defensa Civil y Protección Ciudadana.

En el lugar se encontraba trabajando personal del EPAS y el gerente de Saneamiento, Luis Bacsay, definió interrumpir el bombeo para que dejen de pasar los líquidos cloacales y hasta que se pueda determinar con certeza qué ocurrió.

Giusti detalló que "no había indicios" de la rotura del caño, por lo que no saben cuándo se produjo ni los motivos. "Es un caño que está bajo tierra y que trabaja constantemente con presión de líquidos cloacales. Van a evaluar que no se haya roto hacia la ruta de esa margen", aseguró el funcionario. Asimismo, dijo que, de aquí en adelante, las tareas consistirán en la reparación y protección del caño, y en la restitución del asfalto dañado.

En el auto iban dos personas que salieron ilesos. FOTO: Twitter: @JordiAguiar

En la zona también trabaja personal de la Municipalidad y Vialidad Nacional. "La obra está en garantía así que si hay que reclamar algo desde Servicios Públicos, se va a reclamar a Nación", informó Giusti.

Por su parte, Nélson Damiani, jefe del Distrito N° 12 de Vialidad Nacional, explicó que tras la rotura de la cañería, que vincula un pozo de bombeo de al sur con la planta de barda norte, las bombas siguieron funcionando y eso provocó que el agua se comiera la tierra y provoque la grieta en la rama norte de la vinculación de la Ruta 7.

El funcionario anunció que ya se encuentra personal del EPAS trabajando sobre la tubería y luego sí se realizarán los trabajos para reparar la ruta, que comprenden el relleno del terraplén y la carpeta asfáltica. Esto podría demandar algo más de una semana.

"El Ministerio de Transporte, a través de Vialidad Nacional, comunica que se efectuó un corte total de circulación en la rama oeste que une la Autovía Norte y la RP7, debido a un socavón producido por la rotura de una cañería de impulsión cloacal que atraviesa la zona", comunicaron desde la cartera que dirige Dietrich.

"Actualmente, agentes de Vialidad Nacional, EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento) y la Municipalidad se encuentran trabajando en la zona a fin de evaluar la situación y definir los próximos pasos para comenzar con las tareas de recuperación. Como consecuencia del corte de calzada, el tránsito se desvía por la calle Primeros Pobladores", finaliza el comunicado.

